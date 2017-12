Horb a. N. Sozialstation: Erstes E-Auto in Betrieb

Mit den ersten beiden Wagen vom Typ "Zoe" (Zero Emission), die als reine E-Mobile entwickelt und gebaut wurden und dadurch an allen Stromquellen "aufgetankt" werden können, will man einen Testlauf starten. "Wir wollen feststellen ob die Theorie auch in der Praxis funktioniert" so Silberzahn sinngemäß, der sich dann vorstellen könnte, dass man die anderen 11 Fahrzeuge so nach und nach ebenfalls gegen Autos mit Elektroantrieb austauscht.

Im Grunde spricht vieles für diese Idee, denn der E-Motor ist gerade im Winter bei den vielen Kaltstarts, die der Motor aushalten muss, wesentlich besser geeignet als seine Kollegen, die mit Benzin oder Diesel angetrieben werden. "Auch lässt sich das Modell sehr einfach fahren", betont Oliver Uhl. Ein Aspekt, der bei den vielen Fahrerwechseln sehr wichtig ist. Rund 40 Frauen und fünf Männer nutzen die Fahrzeugflotte der Sozialstation und da ist das einfache Handling eines solchen Dienstfahrzeugs schon von besonderer Bedeutung, hob Pflegedienstleiter Markus Barth hervor.

Gut, E-Autos sind im Moment in der Anschaffung noch um einiges teurer als Benziner oder Dieselfahrzeuge. Doch neben den Ersparnissen für Kraftstoff gibt es eine Umweltprämie in Höhe von 2000 Euro und den Förderzuschuss des Landes Baden-Württemberg über die L-Bank. Dies sind aktuell immerhin 6000 Euro. Rechnet man die vielen gefahrenen Kilometer mit den Kraftstoffpreisen hoch, dann kann man recht einfach feststellen, wann sich so ein schickes E-Mobil amortisiert hat.

Beschriftet sind die Fahrzeuge im Übrigen wie der Rest der "weißen Flotte", nur wer genau hinschaut, der findet am Heck der neuen Autos den Hinweis: "Nachhaltig unterwegs" und weiß dann: "Aha, das ist eines der E-Mobile von der Sozialstation."