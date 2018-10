Horb a. N. Sonnige Tage in alter Freundschaft

Ganz besonders herzlich begrüßte Bürgermeister Beder seinen Horber Amtskollegen Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU). Man hatte sich viel zu erzählen und so klang der erste Abend im privaten Umfeld der Gastfamilien aus.

Der Samstag begann mit einer deutschsprachigen Führung durch die große Saline von Salins-les-Bains. Sehr beeindruckend waren hier die unterirdischen Gewölbe der im zwölften Jahrhundert erbauten Saline. Das Salz brachte der Stadt in den folgenden Jahrhunderten dann auch Wohlstand und Reichtum ein.

Nach dem Rundgang wurde es dann aber ernst für das Horber Tennisteam, denn es stand der Städtevergleich zwischen Salins und Horb an. Vor dem ersten Match motivierte der Horber Team-Captain Peter Rosenberger seine Spieler und forderte einen klaren Sieg ein. Nach den Spielen im Einzel und Doppel, sowie im Mixed-Doppel einigte man sich dann aber auf ein partnerschaftliches indécis – oder zu deutsch Unentschieden. Im geselligen Miteinander war man sich einig, dass dies nicht der letzte sportliche Vergleich der beiden Partnerstädte war und man sich gerne in Horb auf dem Tennisplatz wieder gegenüber stehen will.

Während die einen bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Tennisplatz viel Schweiß vergossen, kam in der Zwischenzeit der voll besetzte Reisebus mit dem zweiten Teil der Horber Delegation in Salins an. Nach einem Begrüßungsimbiss ging es für die Jugendlichen zusammen mit Nelly Asprion und französischen Jugendlichen in einen Hochseilgarten. Es war viel Mut gefragt, um den Parcours in luftiger Höhe zu meistern. Weniger um Mut als vielmehr um einen Ohrenschmaus ging es beim ersten Auftritt von "In Takt" in Salins. Auf einer Bühne neben der Saline lieferte der Chor einen Beweis seiner gesanglichen Klasse ab. Unter großem Beifall, ließ es sich der ehemalige Präsident des Chores aus Salins, Christian Cottarel nicht nehmen, die Zugabe bei dem Mühringer Chor mitzusingen.

Groß aufgetischt wurde beim offiziellen Partnerschaftsabend im Gemeindesaal. Über 150 Personen erfreuten sich nicht nur an deutschem Bier, sondern auch an mancher französischen Köstlichkeit. In seiner Ansprache ließ der Präsident des Partnerschaftsvereins von Salins, Philippe Meulle, alle Höhen aber auch die Tiefen der Freundschaft der beiden Städte Revue passieren. "Über viele Jahre hinweg sind hier Freundschaften entstanden, die auch bei unruhiger See bestand haben und deren Fortbestand gesichert werden muss", sagte er unter dem Beifall aller Anwesenden. Mit einer innigen Umarmung konnte Thomas Bauer seinem Freund Meulle hier nur zustimmen. Arm in Arm standen auch die beiden Stadtoberhäupter, Beder und Rosenberger, da und bekräftigten ebenfalls den hohen Stellenwert der Städtefreundschaft. Um auch in Zukunft gemeinsam anstoßen zu können, überreichte Rosenberger jeweils einen Horber Krug an den Kollegen Beder und an Meulle. Um die Orientierung nicht zu verlieren, gab es obendrauf ein Wegweiser-Schild mit der Aufschrift: "Horb am Neckar – 368 Kilometer." Das Pendant steht in Horb am Flößerwasen bei den Partnerschaftsgärten.

Peter Straub und sein Chor mussten auch nicht lange gebeten werden, durch musikalische Beiträge beizutragen. Besonders großen Applaus bekamen sieben Jugendliche seines Bildechinger Jugendchores, die ebenfalls zwei Lieder zum Gelingen des Partnerschaftsabends beisteuerten.

Unvergessliche Eindrücke, die keiner so schnell vergessen wird

Ein weiterer Höhepunkt des Besuchs bildete am Sonntag der zweite Auftritt von In Takt in der Kapelle Notre Dame. Durch seine sympathische Art und Begeisterungsfähigkeit drang Peter Straub nicht nur zu seinen Sängern durch, sondern er zog auch alle Zuhörer in den Bann. Zum ersten Teil des Konzerts wählte Straub Gesangsstücke französischer Komponisten. Danach erklangen deutsche Kompositionen in dem altehrwürdigen Gemäuer. Die Zuhörer hätten dem Chor sicher noch länger gelauscht, aber wegen des weiteren Programms war dann nach einer Zugabe Schluss. Gemeinsam führte der Weg über den Büchermarkt zur großen Saline, wo es zur Einstimmung auf das abschließende Mittagessen einen Aperitif gab.

Das Mittagessen bildete den Abschluss von drei Tagen in Salins-les-Bains. Gut gestärkt lagen sich abschließend viele alte Freunde vor der Heimfahrt in den Armen und manch Träne wurde vergossen. Trost fand man dann in dem festen Versprechen, sich im kommenden Jahr in Horb wiederzusehen. Für alle 85 mitgereisten Horber waren es unvergessliche Eindrücke im französischen Jura, die keiner so schnell vergessen wird.