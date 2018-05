Horb a. N. Sommelier, Jongleur, Boule-Spieler

Zum Bedauern einiger Genossen zieht er schließlich den Schlussstrich. "Es war das Gefühl, mich abgenutzt zu haben", erinnert er sich. "Ich habe an mir die gleichen Verhaltensweisen entdeckt, die ich in jüngeren Jahren an anderen Gemeinderäten kritisiert hatte."

Langweilig wird es Djuga freilich nicht, denn zu dieser Zeit beschäftigt ihn bereits eine andere Leidenschaft: Das Boulespielen in dem von ihm initiierten Pétanque-Club Horb. Als Gemeinderat hatte er sich dafür eingesetzt, dass der junge Club das Areal der abgerissenen Jugendherberge auf der Schütte als Vereinsgelände bekommt. Bis heute rollen dort oben jährlich bei Turnieren die Kugeln, und der Horber Pétanque-Club genießt in der deutschen Szene den hervorragenden Ruf als einer der besten, wenn nicht der beste Club seiner Art bundesweit. Djuga erinnert sich: "Es kam schon vor, dass ich während eines Frankreich-Urlaubs mit deutschen Touristen Boule spielte und diese ganz ehrfürchtig waren, als ich mich als Mitglied des Pétanque-Clubs Horb zu erkennen gab." Rückenwind bekamen die Horber Boule-Freunde natürlich auch dank der Partnerschaft mit Salin les Bains. Der dortige Pétanque-Club hat die Begeisterung der Horber weiter befeuert und damit durchaus geholfen, den besonderen Leistungen den Weg zu ebnen.

Ein anderer französischer "Treibstoff", der Djuga bis heute mächtig in Fahrt bringt, ist der Wein. Jahrelanges Entdecken und Genießen sowie seine kleine Weinhandlung "Horber Weinkontor" (Djuga: "Das war kein Schwarzmarkt. Es war alles angemeldet. Darauf lege ich großen Wert.") führen ihn immer weiter auf dem Weg des Weinkenners, der in der Ausbildung zum Weinsommelier seinen Gipfelpunkt erreicht.

Seit sieben Jahren im Ruhestand, genießt er seine Wein-Leidenschaft auf vielfältige Art und freut sich, wenn er auch anderen damit eine Freude bereiten kann. Außergewöhnliche Tropfen von Winzern, zu denen Djuga zum Teil seit Jahren persönliche Kontakte unterhält, gibt es in seinem kleinen Weinladen am Marktplatz. Dort finden auch Seminare, Verkostungen und Vorträge statt.

Als ob das alles noch nicht genug ist, purzelt aus dem Füllhorn des Lebens auch noch eine andere Leidenschaft: die Begeisterung für den Jakobsweg. "Ich bin kein religiöser Pilger", sagt Djuga. "Der Weg ist für mich keine geografische Größe, sondern eine Idee: Da, wo ich gehe, ist mein Jakobsweg." Wie ein guter Wein ist die Jakobsweg-Idee in Djuga gleichsam gegoren und in langen Jahren gereift. Hape Kerkelings Buch "Ich bin dann mal weg" gibt auch für Djuga den Anstoß, aufzubrechen. Beim ihm heißt der Buchtitel gewissermaßen "Jetzt wird’s Zeit". Doch auch das ist mittlerweile schon acht Jahre her. Zu Fuß und mit Rucksack macht er sich auf den Weg; dieses Jahr ist die Gegend von Bilbao das Ziel. "Ich habe jedes Jahr zwei Wochen, auf die ich mich freuen kann."

Ein Fundus von Erlebnissen und Geschichten hat sich angesammelt, die Djuga an besonderen Abenden öffentlich erzählt – natürlich bei einem guten Glas Wein, das nicht selten aus den Regionen stammt, in denen Djuga als Jakobswanderer unterwegs war, oft auch mit Umwegen. (Veranstaltungshinweise siehe Rubrik).

Wenn er nicht alleine unterwegs ist, begleitet ihn seine Frau Renate durchs Leben. Sie ist übrigens einer der überzeugendsten Gründe, warum der Badener in Horb bald heimisch wurde. 1981 heiraten sie, und zwei musikalisch-kulturell interessierte Söhne komplettieren die Familie.

Kann es etwas geben, das sich Georg Djuga für die Zukunft wünscht? "Ja. Wenigstens ein Schluck Romanée Conti." Dieser edelste und teuerste aller Weine ist eine wahre Rarität, die nur einem engen privaten Kundenkreis zugänglich ist. "Aber ein Glas Château Petrus würde es auch tun. Der steht zwar einige Stufen unter dem Rommané, wäre aber auch interessant."

Folgende Veranstaltungen zum Thema Wein bietet Georg Djuga in seiner Weinflaschnerei am Marktplatz an. Die Termine finden jeweils um 19.30 Uhr statt. Eine Degustationsgebühr wird erhoben.

Mittwoch, 16. Mai: "Weißwein erleben, beschreiben und erkennen". In einem ersten Durchgang werden fünf Weißweine verkostet. Zusammen mit den Teilnehmern wird von jedem Wein ein Geschmacksprofil erstellt. Danach werden die Weine verdeckt präsentiert und die Teilnehmer versuchen sie anhand der vorher erstellten Profile wiederzuerkennen.

Mittwoch, 6. Juni: Das Gleiche wie im vorigen Seminar mit dem Weißwein wird nun mit fünf Rotweinen absolviert.

Mittwoch, 18. Juli: "Weinpaare". Weine, die unter einem bestimmten Aspekt miteinander vergleichbar sind, werden zusammen verkostet und in ihrer jeweiligen Gemeinsamkeit oder Verschiedenartigkeit miteinander verglichen.

Mittwoch, 8. August: "Weinsensorik". Hier lernen die Teilnehmer ihre Sinne erkennen und können die sinnlichen Seiten des Weins erleben. In verschiedenen Schritten nähert sich die Runde den unterschiedlichen Facetten des Getränks, wie Georg Djuga ankündigt.

Mittwoch, 10. Oktober: "Weine der Rhone". An der Rhone wachsen einige der besten Weine Frankreichs. Gleichzeitig erhält der Weinfreund dort die beste Qualität zu vernünftigen Preisen.

Mittwoch, 14. November: "Bordeaux". Kaum eine Weinregion dieser Welt bietet eine solche Vielfalt an qualitätsvollen Weinen wie das Bordelais. Teilnehmer des Abends lernen einige typische Vertreter dieses Gebiets kennen und erfahren einiges über seine Geschichte und die Gründe für die Qualität des Weins.