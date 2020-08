Horb a. N. Sollen Doppel-Blitzer nur Stadtkasse füllen?

Horb - In Horb wird aktuell so viel geblitzt wie wohl nie zuvor: Acht Wochen ist der neue, mobile Blitzer-Anhänger des Rathauses schon unterwegs in der Raumschaft. Und weil auch die Lichtschranken-Anlage des Ordnungsamtes im Einsatz ist, werden Temposünder gleich doppelt in die Mangel genommen! Wie die Stadt ihre neue Radarkontrollen-Strategie erklärt und wie die erste Zwischenbilanz ausfällt, lesen Sie in unserem (SB+)-Artikel.