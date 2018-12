Horb a. N. Sogar lateinische Klänge sind zu hören

Musikalisches Trio

Für "Glitzer" am Schluss des offiziellen Teiles sorgte dann ein musikalisches Trio, das aus Fellbach angereist war und bei dem mit Matthias Bürkle auch ein Neffe von Pfarrer Klaus Rennemann am E-Piano mitspielte. Elena Ganser, Tom Beyer und Matthias Bürkle boten unter "Another Person", mit "Someday At Christmas, Man in the Mirror und Amazing Grace" weltbekannte Melodien von Stevie Wonder, Michael Jackson und John Newton.

Mit dem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern endete dieses anspruchsvolle Konzert, das immer wieder durch besondere Lichtaffekte, die auf die einzelnen Vorträge abgestimmt waren, auch optisch Eindruck hinterließ.

Ein Sonderlob hatte sich auch Bernd Schäfer verdient, dessen geistlichen Impulse die Besucher zum Nachdenken animierten. Zum großen Teil Armin Geke, aber auch Birgit Reinke zeigten in diesem Jahr für dieses Adventskonzert verantwortlich. Letzterer blieb es dann vorbehalten, sich bei den Mitwirkenden, aber auch den Besuchern zu bedanken, deren lang anhaltender Beifall das Organisationsduo zu weiteren Taten aufrufen dürfte. Bei einem gemütlichen Plausch und einem Glas Glühwein, ausgeschenkt von den dienstbaren Geistern der Kolpingsfamilie, endete das diesjährige Konzert.