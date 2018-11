Horb a. N. Sogar Alpin-Gruppe war im Einsatz

Horb-Dettingen. 35 Aktive sind in der Feuerwehr Dettingen tätig, darunter sind drei Frauen. In der Altersabteilung sind es neun Kameraden, sechs Nachwuchskräfte ein der Jugendfeuerwehr. Zu insgesamt zehn Einsätzen wurden die Feuerwehrleute in diesem Jahr bislang alarmiert. Darunter aber neben etwa fünf Baum-über-die-Straße-Einsätzen auch ein Wohnhausbrand mit Todesfolge im Dettinger "Lettenacker" sowie auch ein Fahrzeugbrand sowie eine Tierrettung. Auch musste die "Alpin-Gruppe" der Wehr eine Person aus einem Steilhang bergen.

Zusätzlich wurden 16 Übungen geleistet, unter anderem die traditionelle Hohenhzolloern-Übung in Fischingen. Insgesamt fielen so 191,5 Einsatzstunden an, davon rund 530 Übungsstunden.

Erfolgreich am Atemschutzlehrgang teilgenommen haben Peter Nolte, Marvin Thoma und Robin Hofer. Beim Maschinistenlehrgang in Koblenz waren Philipp Hofer und Frank Heinrich. Heinrich absolvierte ebenfalls in Koblenz den Motorkettensägen-Lehrgang. Am Modul Absturz mit Alpin-Rettung beteiligte sich Marvin Thomas gleichfalls erfolgreich. Hofer, Frank Tittjung, Heinz Kronenbitter und Anna Zeller nahmen in Sachen Aus- und Weiterbildung am Planspiel in Horb teil.