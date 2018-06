Horb a. N. Sodom und Gomorrha im Horber Kloster

Trotzdem, dass man sich bei dieser Lesung an die Sprache der Barockzeit hielt, waren die detailreichen Schilderungen gut zu verstehen. Als kleines Beispiel hier ein Auszug der Aussage von Rosa Högelhammerin, die über ihre Priorin zu berichten wusste: "Die Priorin seye eine alte, unruhige im Chor schläfrige murrische Person." Über ihre Mitschwestern berichtete sie: "Die Crescentia seye im Verdacht wegen verbottenem Umgang mit einem Klosterbuben. Von der Dominica könne nicht viel besseres gesagt werden und werden den Purschen hin und wider Brod und Wein zugeschleppt."

Ein Stück Horber Stadtgeschichte lebendig machen

Sod om und Gomorrha herrschten anscheinend hinter Horber Klostermauern.

Die Kreisarchivarin fungierte bei dieser spannenden Geschichte als Bindeglied und Scharnier zwischen dem historischen Dokument und den sehr unterschiedlichen Beiträgen der 15 Vorleserinnen.

Nicht nur die gesprochen historische Rückbetrachtung auf die Geschichte der "Weißen Sammlung", wie die Dominikanerinnen wegen ihrer weißen Gewänder in Horb genannt wurden, war interessant. Sie erinnerte an das ganz normale Leben, wie man es auch heute überall vorfindet, und an die immer noch vorhandenen Zeugnisse jener Zeit.

Ein bisschen gruselig ist die Nonnengruft, die bei dieser Gelegenheit besichtigt werden konnte. Wilhelm Glaser, Restaurator für Wandmalerei und Architekturoberflächen, hat in mühevoller Detailarbeit die Grabplatten so aufbereitet, dass die Inschriften wieder verhältnismäßig gut zu entziffern sind. So wissen nun die Gessler-Brüder Norbert und Franz, dass eine ihrer Urahninnen, die Priorin Catharina Gesslerin, im Mai 1740 hier aufgebahrt wurde.

Von 1218 bis 1806 soll es dieses Kloster – in dem heute unter anderem das Finanzamt untergebracht ist – gegeben haben und heute, rund 800 Jahre nach der Gründung, feiert man dieses Ereignis mit einer ganzen Reihe von Vorträgen, von der die Lesung im Weißen Garten die Auftaktveranstaltung war. Als Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten ist am 5. August ein ganzer Festtag, den Weihbischof Johannes Kreidler mit einem Festgottesdienst einleiten wird, vorgesehen. Auch hier besteht nochmals die Gelegenheit zur Besichtigung der Nonnengruft und des "Weißen Gartens". Gerda Patulski wird im Habit der "Schwester Hildegard" durch den Garten und das ehemalige Kloster führen und so ein Stück Horber Stadtgeschichte lebendig machen.

Parallel wird die Begleitausstellung und Dokumentation "Bürgerstöchter, Büßerinnen, Bettelschwestern" eröffnet, in der man Fundstücke aus jener Zeit sehen kann.