Horb a. N. "So viele Tänzer hatten wir noch nie"

Horb-Altheim. 14 Gruppen aus acht Orten waren angereist, um den vielen begeisterten Zuschauern zu zeigen, was sie in den vergangenen Monaten an neuen Choreografien einstudiert haben.

Bunte, toll kostümierte Kinder-Showtanz-Gruppen, nervöse Trainerinnen und stolze Eltern, Omas, Opas und ganz viele Kinder in unterschiedlichsten Verkleidungen bevölkerten am Samstagnachmittag die Turn- und Festhalle und fieberten dem entgegen, was auf der Bühne angeboten wurde. Nach einem feuchten Warm-up, zu dem sich die Trainerinnen und Betreuer der Gastzünfte zusammen mit den Altheimer Jugendbetreuerinnen Daniela Metze und Magdalena Becht sowie Zunftmeister Jörg Pfeffer trafen, ging es auch gleich auf der Showbühne von "Krabbenhausen", wie Altheim in den tollen Tagen genannt wird, los. "In diesem Jahr mussten wir etwas früher starten, denn so viele Tänze wie diesmal hatten wir bisher noch nie", wusste Daniela Metze, die genau wie ihre kleinen Tänzerinnen, als "Partymonster" kostümiert durch die Halle wirbelte.

Leider konnte ihr Vater Bernd, der sonst immer als Clown verkleidet die Ansagen zwischen den einzelnen Darbietungen machte, nicht auftreten. Susi Beck und ihr kleiner Kollege Louis Bixenmann erledigten diesen Moderations-Job aber ebenfalls hervorragend.