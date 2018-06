Horb a. N. So macht ein guter Eindruck ein maues Schulzeugnis wett

City-Manager Thomas Kreidler: "Wir von Horb Aktiv sind froh, gemeinsam mit der Stadt in der Dialog-Manufaktur auf Rottenburg einen Partner für eine neue Art der Fachkräfte-Nachwuchs-Werbung gefunden zu haben." Denn, erklärt Matthias Nowotny bei der Auftaktveranstaltung am Donnerstagabend im "Plastics Inno Centre": Die Aktion eröffne sowohl Schülern als auch Arbeitgebern ganz neue Chancen, sich kennenzulernen. Auf Noten oder Bewerbungsmappen soll es nicht ankommen, nur der persönliche Eindruck und das Gespräch sollen zählen. "Als ich das in einer Klasse in Rottenburg mit lauter coolen Jungs erzählt habe, ist es schlagartig still in der Klasse geworden", sagt Nowotny.

Nach zehn Minuten Gespräch sollen die Arbeitgeber sagen, ob es weitergeht, ob die Schüler ein Praktikum machen können – oder ob es nicht passt. Auch gut: Beim ersten Speed-Dating in Horb am 20. November werden Schüler eingeladen, die sowohl für das Ausbildungsjahr 2019 oder 2020 in Frage kommen. Nowotny: "Daimler und Co. machen das auch so, um interessante Nachwuchskräfte frühzeitig zu gewinnen."

Klar ist: Es werde kein Schüler gezwungen, zum Speed-Dating zu gehen. Nowotny: "Wir machen Werbung für das Speed-Dating in den Schulen. Coachen die Schüler, worauf es ankommt. Doch wir zwingen keine Klassen zur Veranstaltung, sondern die interessierten Schüler melden sich selbst verpflichtend an." Er glaube, allen sei es lieber, wenn 300 motivierte und interessierte Schüler kämen.