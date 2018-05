Horb a. N. So kommt die Milch in die Tankstelle

Der Stall –­ oben offen. Thomas Hübl: "Die Wohlfühltemperatur der Kühe liegt bei fünf Grad. Im Winter bei minus zehn Grad fühlen sie sich auch noch wohl. Nur die Hitze –­ die können sie nicht so ab. Das merkt man an der Milchleistung." Deshalb ist vorne das grüne Sonnensegel gespannt. Doch ist es nicht besser, wenn die Kühe auf die Weide gehen? Diana Hübl: "Das haben wir früher ausprobiert. Da haben wir den Stall offen gelassen. Doch die Kühe sind morgens schon vor 10 Uhr freiwillig wieder in den Stall gekommen. Hier fühlen sie sich am wohlsten!"

Kein Wunder: Denn jede Kuh hat Liegeboxen, die werdenden Mütter haben ihre eigene Geburtsstation und auch ein Wöchnerinnen-"Zimmer". Und die Kälbchen sind hinter dem Stall –­ im Freien. Sohn Frederick genießt es, wie ein Kälbchen seine Hand ableckt.

Beim Rundgang über den Hof geht es dann erst am bunten Graffiti-Gebäude vorbei. Hier ist der Milchtank. 10 000 Liter. Thomas Hübl: "Hier wird die Milch gekühlt. Die Kühe geben ungefähr 4000 Liter am Tag –­ alle zwei Tage kommt der Milchlaster von der Schwarzwaldmilch und holt sie ab. In die Tankstelle bringen wir die Milch per Kanne – so wie früher."

Das Wiederkäuen jeder Kuh wird gemessen

Dann ist wieder Kühe streicheln angesagt. Thomas Hübl: "Jede Kuh trägt einen Transponder. Der misst nicht nur die Bewegung, sondern auch das Wiederkäuen und andere Gesundheitsdaten. So wissen wir, dass eine Kuh im Schnitt 5000 Mal am Tag wiederkäut."

Und dieser Transponder: Er gewährt auch Einlass in einen der beiden Melkroboter. Diana Hübl: "Der Roboter weiß genau, ob die Kuh gerade erst da war zum Melken und nur wegen des Kraftfutters noch mal eine Runde dreht." Jede Kuh geht selbst zum Automaten –­ wenn das Euter "drückt". Landwirt Hübl: "Im Schnitt gibt eine Kuh 30 Liter am Tag. Bei zehn Litern drückt das Euter dann schon."

Der Melkroboter bürstet dann erst die Euter, dann werden die Saug-Teile angelegt und die Milch abgepumpt. Danach wird alles natürlich desinfiziert. Gegenüber der beiden Melkroboter: die Massagestation. Diana Hübl: "Da können sich die Kühe mit zwei Bürsten massieren lassen." Geht alles vollautomatisch.

Nur noch Roboter? Ist das nicht unromantisch? Landwirt Hübl: "Einmal spart mich das Festangestellte – mindestens drei Vollzeitkräfte. Und dann entlasten dich die Roboter auch. Das Schicksal der Milchviehhaltung: jeden Morgen um 6 Uhr raus zum Melken und um 17 Uhr. Egal, ob Ferien, Weihnachten oder Ostern ist." Diana Hübl: "Durch die Roboter bin ich viel flexibler mit den Kindern. Da kann ich auch ohne schlechtes Gewissen mal zu einer Schulaufführung gehen." Ehemann Thomas: "Am Wochenende können wir bis 7.30 Uhr ausschlafen –­ was für ein Luxus gegenüber früher. Jetzt müssen wir die Roboter überwachen."

Diana Hübl: "Neben der Milch gibt es auch noch frische Eier von unseren Hühnern zu kaufen." Inzwischen würden die Hübls auch ihr Korn an regionale Betriebe verkaufen, die dieses dann weiterverarbeiten, erzählen sie. Und damit schließt sich der Kreis der sogenannten regionalen Vermarktung. Mit der Milchtankstelle auf dem Buchhof sogar direkt mit Blick auf die Kuhaugen der Erzeuger!

Milchtankstelle Buchhof: zwischen Nordstetten und Empfingen. Angebot: Automat mit Eiern und Milch.

Milchtankstelle Betra: Ortsmitte. Mit Eiern. Geliefert von Schäfers Hofladen in der Karl-Schiller-Straße 6. Angebot hier unter anderem: der hausgemachte Käse. Zeiten: Dienstag 17 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr.

Straubhof Horb: zwischen Hohenberghalle und Industriegebiet Heiligenfeld. Auchtert 1, Horb. Angebot: Automat mit Eiern, Rohmilch-Käse, Dosenwurst. Hofladen: Zeiten: Mittwoch, Freitag, Samstag 9 bis 12 Uhr. Freitag: 15 bis 19 Uhr.

Dreikönigs-Hofladen Rexingen: Freudenstädter Straße 71. Dienstag und Freitag 15 bis 18.30 Uhr. Angebot unter anderem: selbstgebackenes Brot und Hefezopf, Nudeln, Eier, Wurst, Speck, Fruchtaufstrich, Honig von Imker Christian Hellstern, Kartoffeln, Schnäpse, Sirup und Essig.

Hofmetzgerei Schmid: Bergen 1, Bittelbronn. Eier, Fleisch, Wurst, Honig, Nudeln. Zeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 9 bis 12.30 Uhr, 15 bis 18 Uhr. Samstag: 8 bis 12.30 Uhr.

Biolandhof Wehle: Grünmettstetten, Bollandstraße 4/1. Hofladen mit unter anderem: Bio-Gemüse, Kaffee, Müsli, selbstgemachten Nudeln. Zeiten: Mittwoch und Freitag 17 bis 19 Uhr, Samstag: 9 bis 12 Uhr.

Schäferei Thierer (ehemals Pfeffer): Schietinger Straße 86/1, Horb-Talheim. Hofladen jeden Samstag 13 bis 16 Uhr. Angebot unter anderem: Lamm, Brot, Marmeladen.