Horb a. N. So kann Recycling richtig rocken

Nein. Es geht hier nicht ums Mini-Rock. Sondern Sipples Idee zeigt, das Recycling wirklich rocken kann. Denn: Die Schüler des technischen Gymnasiums der Jahrgangsstufe 1 in der Produktgestaltung der Berufsschule zeigen, was Nachhaltigkeit wirklich ist. Nämlich clever, überraschend, witzig, praktisch oder schick.

Am gestrigen Freitag war Vernissage mit 35 Objekten und Ideen. Und die Experten staunen, was die Schüler da geleistet haben. Tina Kammer von Interiorpark aus Stuttgart ist eine. Die gelernte Architektin empfiehlt auf ihrer Plattform Produkte, die wirklich nachhaltig sind. Sie sagt: "Wir sind dauernd auf Messen und Designausstellungen unterwegs wie in Mailand, wo es um nachhaltige Produkte geht. Das, was ich hier in Horb sehe, hat eine sehr hohe Qualität!"

Die Ausstellung. Sie ist ab sofort in den Räumlichkeit der Berufsschule zu sehen. Katrin Kinsler – selbst Künstlerin – und ihr Kollege Steffen Knobloch haben das Projekt angeschoben. Erst wurde Design studiert wie beispielsweise im Vitra Design Museum. Dann sich mit den Werkstoffen auseinandergesetzt. Bei der Firma Walter Knoll in Herrenberg gab es Einblicke in die Produktion.