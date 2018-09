Horb a. N. So fröhlich schafft die Retro-Mosterei

Auch jetzt am Montag sind die Moster wirklich im Stress. Schon kommt der nächste Kunde angefahren: Bernhard Bossenmaier aus Fischingen mit seiner Familie. Den Hänger genau an die Waage einrangiert, die Säcke und Eimer raus. Bossenmaier: "Ich mache das seit Jahren. Ich kaufe sowohl Sprudel als auch den Apfelsaft nur in Glasflaschen - weil Kunststoff Ausdünstungen hat."

Und das unterscheidet die Mosterei in Dießen von vielen anderen Mostereien in der Region: Der Saft wird immer in Glasflaschen abgefüllt.

Ines Singer: "Ich denke, damit haben wir eine ganz saubere Öko-Bilanz: Die Flaschen sind Mehrwegflaschen, die Etiketten sind aus Papier, und die Maische dient als Tierfutter."

Doch der Saft ist nicht nur Öko, sondern lecker. Bossenmaier bekommt neben seinen Kisten gleich noch vier offene Flaschen. Direkt gefüllt mit dem unfiltrierten Saft, der unter der Laufer-Presse gesammelt wird und zum Filtrieren in den Edelstahlbehälter gepumpt wird. Der Kunde setzt gleich die Flasche an, nimmt die ersten Schlucke, setzt ab und lacht: "Frischer und leckerer kannst du den Apfelsaft nicht trinken!"

Singer: "Bei uns wird der Saft so gemacht, wie die Äpfel kommen. Durch die individuellen Mischungen gibt es deshalb je nach Abfüllungen einen ganz anderen Geschmack."

Die Brennmeisterin: "Die ersten Äpfel im September haben einen Bananengeschmack. Ab Oktober wechselt das ins Quittenaroma. Ende Oktober und November gibt es Gewürzaromen: Nelke, Vanille, Zimt. Da merkt man, dass Weihnachten bald kommt."

Als Niklaus Zmooh gegen 16 Uhr etwas steife Muskeln und Beine vom Hocken auf dem Stein und dem Apfelsortieren in der Rinne hat, steht er einfach auf und greift sich das Akkordeon. So werden nicht nur die Bizeps wieder gelockert, sondern der Hof wird mit fröhlichen Klängen gefüllt!

Die ganze Familie ist am Schaffen. Die Kinder springen drin herum, ohne dass die Eltern die Geduld trotz Produktionsstress verlieren. Und Ines kniet selbst zwischendurch an die Rinne, damit sich Therese oder Niklaus mal kurz entspannen können.

Werber würden behaupten: "Diese Harmonie schmeckt man in jedem Schluck Armbruster Apfelsaft." Robert macht es lieber kurz und bündig: "Das Geheimnis des guten Apfelsaftes ist sauberes, reifes Obst, Liebe zum Detail. Nichts Faules darf dabei sein."

Der Schwabo meint: Es lohnt sich schon, allein eine halbe Stunde dem Armbruster-Team bei der Arbeit zuzusehen. Und du erlebst hautnah, was deine Eltern oder Großeltern von der Kinderlandverschickung oder vom Bauernhof nach dem zweiten Weltkrieg erzählt haben. Auch der Saft an sich ist nicht weniger eindrucksvoll.

Weitere Informationen: Mosterei Armbruster. Störckleweg 14, Horb-Dießen. arbruster-diessen.de/mosterei