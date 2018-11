Horb a. N. Skepsis ist inzwischen gewichen

Horb. Die Idee, speziell Künstlern mit Fluchterfahrung einen Platz zu geben, an dem sie sich und ihre Werke darstellen können, fand nach und nach immer mehr Zustimmung in der Region. Wurde die Eröffnung im November vergangenes Jahr noch etwas belächelt, so änderte sich dies mit nahezu jeder Veranstaltung, die seither durchgeführt wurde. Bürgermeister Ralph Zimmermann lobte seinerzeit nicht nur die Idee und die Courage so ein Projekt zu initiieren, denn Kunst kommt bekanntlich nicht nur vom Können, sondern er freute sich auch über den Mehrwert, den Horb durch diese Art von Dauerausstellung erfahren wird. Der "Schuhbaum", wie die Installation mit dem Arbeitstitel "Wegbegleiter" hieß, die der Künstler durch die Schuhe, die er auf seiner Flucht getragen hatte, symbolisierte, legte den Grundstein für eine Sammlung, die nach und nach wuchs.

Es ist jedoch keine Kunst für die Ewigkeit, die in gut klimatisiertem Raum mit konstanter Luftfeuchtigkeit in musealer Ausleuchtung für die Besucher konserviert wird, sondern Kunst, die auch vergehen darf. Es sind meist organische Werke aus Holz und Fasern, teils auch aus Metall, die der Witterung und den Jahreszeiten ausgesetzt sind. Sie verfaulen, setzen Rost an, verändern ihre Farben und Konsistenz und auch ihre Optik. "Ein Park als Ausstellungsfläche ist die hohe Kunst Kunst auszustellen – denn man kann hier nichts verstecken", ist sich Widmann völlig sicher. "Hier können die Künstler ihre Arbeiten positiv zeigen und werden wahrgenommen als Personen, die tätig sind und etwas geben wollen."

Es sind aber nicht nur die Bildhauer, die Objektkünstler oder die bleibenden Installationen, die im früheren Stadtpark hinter der Gutermann-Grundschule eine besondere Art der Heimat finden, sondern auch Zauberer, Gaukler, Tänzer, Pantomimen und Spielleute, die ihre vergängliche Kunst hier dem interessierten Publikum präsentieren.