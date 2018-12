Horb a. N. Sie wollen sich einmischen und mitwirken

Nach der Christbaumsammelaktion und einen Vortrag über eine Reise mit dem Wohnmobil auf dem Jakobsweg im Januar und der Hauptversammlung am 2. Februar heißt es am 19. Februar "KAB is(s)t gut". Bei diesem kulinarischen Informationsabend will sich die KAB vorstellen, zeigen, wer sie ist, was sie bietet, wo sie sich sozial und politisch engagiert und welche Unternehmungen angeboten werden. Am Sonntag, 24. März, referiert Betriebsseelsorger Wolfgang Hermann nach dem Gottesdienst über die Auswirkungen von Handelskrieg, Strafzöllen und Dieselskandal auf die Wirtschaft und die Arbeitnehmer. Um die EU-Handelsverträge mit Afrika geht es im Vortrag von Diözesansekretär Peter Niedergesäss am 2. April.

Fastenessen ist Tradition

Tradition ist inzwischen das Fastenessen am Palmsonntag, ein Sozialprojekt für die Partnerstadt Narozari in Uganda. Für die Uganda-Hilfe ist auch wieder der Erlös des Osterkerzenverkaufs bestimmt. Am 26. April führt die umweltpolitische Fahrt zur Müllverbrennungsanlage nach Böblingen. Zu einer feierlichen Maiandacht mit sakramentalem Segen trifft man sich am 14. Mai. An 25. Mai bietet Klaus Bok eine Flurbegehung in Nordstetten an.

Die Bezirksfahrt vom 23. bis 27. Juni führt an die Mosel und in die Eifel. Am Sonntag, 30. Juni, findet das KAB-Grillfest mit Fahrzeugsegnung statt. Interessant ist sicher auch der Ausflug nach Rottenburg am 14. Juli mit Führung im Ordinariat. Joachim Lipp hält am Dienstag, 17. September, einen Vortrag zur Nordstetter Geschichte und am 12. Oktober startet die 36-Stunden-Aktion für soziale Gerechtigkeit, die Apfelleseaktion zugunsten der Uganda-Hilfe. Im Oktober bietet die KAB eine Halbtagsausfahrt zum Erntedankteppich an und es findet eine Altkleidersammlung "Aktion Hoffnung"“ statt.

"Heilen an Körper, Leib und Seele" ist das Thema des Vortrags von Annette Heizmann, zu dem die KAB am 12. November einlädt. Das Jahresprogramm geht zu Ende mit dem Gemeindenachmittag im Advent mit Adventsbesinnung und Lichtstubenabend.

Diakon Konrad erklärte zum Schluss noch einmal, dass der Sinn der Vorstellung des Programms sei, verstärkt in die Werbung zu gehen: "Die Leute sollen erfahren, welche Themen der KAB wichtig sind und, dass wir nicht stehen bleiben." Die Flyer mit dem Jahresprogramm 2019 werden in der Ortschaftsverwaltung, der Kirche und im Gemeindehaus ausliegen.