Horb a. N. Sie sind seit 40 Jahren im Betrieb

Horb-Betra. Kurz vor 12 Uhr hatten sich Geschäftsführer Michael Voss mit weiteren Firmenmitgliedern und Gästen sowie den beiden Jubilaren Bernd Hellstern und Uwe Zimmermann im Empfinger Hof eingefunden. In seiner Laudatio führte Voss unter anderem aus, dass ein 40-jähriges Jubiläum, das von den beiden langjährigen Arbeitnehmern der Firma Bilz gefeiert werden kann, nicht alltäglich sei. Zwar könne jeder Beschäftigte auf eine berufliche Arbeitszeit zurückblicken, aber eine so lange Zeit sei heutzutage eher eine Seltenheit.

Stärken des Mittelstandes

Denn viele Arbeitnehmer seinen in einem Unternehmen oft nur circa zehn Jahre tätig. Der Redner verwies in diesem Zusammenhang auf die Stärken des Mittelstandes, in dem die Beschäftigten auf der Grundlage ihres Erfahrungsschatzes aufbauen können. Und wichtig sei in diesem Zusammenhang auch, dass in einem kleineren Betrieb jeder die Stärken des anderen kenne. Wichtig sei auch eine gute Vernetzung und man müsse immer daran denken, alles so weit wie möglich besser zu machen.