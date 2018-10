Horb a. N. Sie sind da – das allein wirkt bereits

Die Nachtwanderer sind auch nicht in der Rolle von Ordnungshütern oder Sozialarbeitern unterwegs. Vielmehr will man Vertrauen aufbauen und Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Situationen anbieten. "Wir sind keine Security, sondern sehen uns mehr als eine Art Streetworker", erklärte "Hebbe" Beutter. Mit aus diesem Grund sind sie mit den professionellen Streetworkern Manuel Trick und Rüdiger Holderried in engem Kontakt. 2018 drehten die Nachwanderer deshalb während des Mitternachtssports, der von den beiden angeboten wird, im weiten Areal um die Hohenberghalle zweimal ihre Runden. "Wir haben uns dabei nicht nur auf das Areal um die Halle konzentriert, sondern auch das Schulzentrum und die nahe Wohnsiedlung mit in den Fokus gestellt", so Beutter, der sich auch an interessante Gespräche mit den jungen Mitternachtssportlern erinnern kann.

Besondere Vorkommnisse gab es 2018 nicht, so seine Gesamtbilanz. Als Höhepunkt im Nachtwanderer-Jahr wertete der erfahrene Ex-Kommissar das Bundestreffen der Nachtwanderer in Bad Wildbad. "Deeskalation und Kommunikation" lautete das Thema eines Vortrags von Albert Huchler. Die Wildbader arbeiten seit 2014 mit Huchler zusammen, und seit Gründung der Gruppe ging, wie überall, wo Nachtwanderer aktiv sind, der Vandalismus deutlich zurück. Eine Beobachtung, die von den Horber Kolleginnen und Kollegen voll geteilt werden kann.

Was die Nachtwanderer von Horb plagt, ist der Mangel an engagierten, gerne auch jüngeren Mitwanderern. Wer in unregelmäßigen Abständen, alle 14 Tage, Zeit hat und gerne mitmachen würde, kann sich an Herbert Beuter wenden, E-Mail: hbeutter@t-online.de oder Telefon-Nummer 07451/76 26. Er würde sich über viele Meldungen freuen, sagte er.