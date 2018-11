Horb a. N. Sie haben Namen und erzählen Geschichten

Dieses Bild hängt an sehr prominenter Stelle in einem der Wartebereiche in der Bank und so mancher Kunde wird dort Zeit finden, sich den rosa und goldenen Traum von Marylin M. intensiv anzuschauen.

Geboren wurde der Künstler, der viele Jahre – zuletzt als Oberstudienrat – an einer Schule unterrichtete, in Tuttlingen. Lehrerberuf und Maler, das ging bei ihm immer Hand in Hand und der Broterwerb als Lehrer war all die Jahre ganz wichtig, erklärte er im Gespräch mit unserer Zeitung, weil er sich einfach nicht zum "Hungerkünstler" eigne.

Braitsch hat für die Ausstellung, die nun für gut ein halbes Jahr in den Räumen der Raiba zu sehen ist, eine beeindruckende Bildauswahl bereitgestellt. 32 Exponate aus drei Jahrzehnten seiner Schaffensperiode sind es, die er aus seiner mehr als 100 Bilder umfassenden Sammlung, die er derzeit am Lager hat, auswählte.

Im Wesentlichen sind es zwar genau die Werke, die er bereits im September 2015 bei seiner Einzelausstellung in der Galerie des Kunstvereins Oberer Neckar in den Horber Galerieräumen präsentierte, doch in den Arbeiten von Braitsch entdeckt der Betrachter immer wieder neue Ansätze und Impulse. Von der großformatigen Arbeit, bis zum A4-Format ist alles geboten, und wer sich etwas Zeit nimmt, stellt schnell fest, dass der Künstler ein Faible für das Ei hat. Findet man bei seinem Künstler-Kollegen Norbert Stockhus auf fast jedem seiner Bilder eine Kugel, so ist das ovale Ei eine Art Erkennungsmerkmal in den Kompositionen des Tuttlingers.

Diese Art der "Kunst im öffentlichen Raum", wie sie durch dieses Ausstellungsreihe gegeben ist, ist nur durch eine Kooperation der Raiffeisenbank Horb und dem Kunstverein Oberer Neckar möglich. Die Kunden des Geldinstitutes kommen in den Genuss von zwei völlig unterschiedlichen Ausstellungen pro Jahr und für die Künstlerinnen und Künstler bietet sich so die Gelegenheit, sich auch außerhalb einer Galerie zu präsentieren. Ein Mehrwert für alle Seiten.