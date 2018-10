Horb a. N. Sicher, sicherer, Horb

Horb . Weit abgeschlagen ist Horb – einen Rückgang von zehn Prozent habe es bei Straftaten im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr gegeben, in Baden-Württemberg waren es fünf Prozent. Auch die Aufklärungsquote von Straftaten geht nach oben – 72 Prozent konnten aufgeklärt werden, in Baden-Württemberg waren es 62 Prozent. Im Polizeipräsidium Tuttlingen ist Horb die sicherste Stadt.

"Zunahmen haben wir im Bereich der Sexualdelikte von neun auf 17 Fälle", erklärte Mast. Dies entspreche einer Steigerung von 89 Prozent. Peter Nitsch, neuer Leiter des Kriminalkommissariats Freudenstadt, der sich in der Sitzung vorstellte, ging auf die Zahlen ein: "Die Zunahme ist auf eine Änderung im Strafgesetzbuch zurückzuführen. Grapschereien werden nun schneller als sexuelle Belästigung aufgeführt, generell werden solche Fälle schneller im Bereich einer Straftat eingestuft." Von den 17 Fällen seien fünf auf diese Änderung zurückzuführen. "Das Problem ist, dass wir in allen Bereichen generell sehr niedrige Zahlen haben, sodass eine Zunahme von nur wenigen Fällen im prozentualen Bereich extrem durchschlägt", erläuterte Mast, weshalb es immer Sinn mache, diese Zahlen im Vergleich zum Kreis oder im Landesschnitt zu betrachten. So beispielsweise bei der Verbreitung von pornografischen Schriften, wo es imJahr 2016 keinen Fall gab, 2017 dann zwei: "Da sind wir auf das Bundeskriminalamt angewiesen, die leiten die Infos oft geballt an uns weiter, dadurch lassen sich solche Ausschläge nach oben erklären", sagte Nitsch. Weitere Zunahmen habe es auch bei Körperverletzungen gegeben (98 auf 115 Fälle), bei Gewalt gegen Polizeibeamte (fünf auf sieben Fälle), wobei die meisten der Täter betrunken gewesen seien. In der Gewaltkriminalität habe es eine Steigerung um 80 Prozent gegeben (25 auf 45 Fälle). Zur Gewaltkriminalität zähle man Vergewaltigung (zwei auf drei), Raub (zwei auf sieben), gefährliche Körperverletzung (19 auf 33) und Totschlag (zwei wie in 2016). "Besonders bei der gefährlichen Körperverletzung, wenn zum Beispiel ein Gegenstand benutzt wird, um jemanden zu verletzen, ist ein Anstieg zu erkennen", führte Mast aus. Von einer allgemeinen Verrohung könnte man dabei aber nicht sprechen. Die 25 Fälle in 2016 seien im Vergleich zu den Vorjahren auch sehr wenige gewesen, deshalb ein deutlicher prozentualer Anstieg. "Wir behalten das aber sehr genau im Blick." Immerhin habe man in der Gewaltkriminalität mit 93 Prozent eine sehr hohe Aufklärungsquote.

Rückgänge bei Straftaten habe es im Bereich einfacher Diebstahl, Wohnungseinbruch, Betrug, Sachbeschädigung und Straßenkriminalität gegeben. "Bei den Wohnungseinbrüchen sind wir auf dem drittniedrigsten Stand seit 30 Jahren", sagte Mast. Um die Hälfte weniger Einbrüche habe es 2017 im Vergleich zu 2016 gegeben, und "das trotz der Nähe zur Autobahn". In der dunklen Jahreszeit würde man nun wieder mit intensiven Kontrollen beginnen.