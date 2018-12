Horb a. N. Shopping und Glühwein bei Horber Advent

Konrad erzählt von den vier Adventskerzen, sagt: "Die stehen für das Licht und das Leben." Dann geht der Nikolaus auf die Bühne. Das Klingeln, ein Gedicht, bei dem die braven Kinder was von Knecht Ruprecht kriegen. Und endlich ist es so weit: Die Kleinen stürmen respektvoll zum schwarzen Knecht und bekommen jeder eine ganze Tüte –­ Süßes, Erdnüsse, Mandarinen.

Und wie durch Zauberhand stoppt der Nieselregen. Und der Flößerwasen ist langsam voll. Viele junge Leute nutzen den ersten Freitag in der Adventszeit, um ein Heißgetränk zu nehmen. Conny Conrad ist auch dabei. Er sagt: "Ich trinke den von Dörr. Der schmeckt mir am besten!"

Doch das ist natürlich Geschmackssache. Clever: Martin Böckle hat gleich Schirme aufgestellt, sodass sein Chardonnay oder Merlot-Glühwein-Stand während der Niesel-Zeit (und danach auch) heiß begehrt ist.

Make-Up für guten Zweck

Neu dabei: Petra Strauß und Conny Nibel-Schröder mit ihrem Mary-Kay-Stand. Hier heißt es: Schön bleiben und spenden. Die beiden sind selbstständige Kosmetikerinnen und bieten sogar an, dass man sich hier schminken lassen kann –­ gegen eine Spende für die "Herzenssache". Und auch die Kindereisenbahn auf der Inselspitze wird schon eifrig bei der Premiere von den Kleinen getestet.

Geschenkideen gesucht? Melanie Schulz aus Haiterbach hat diesmal nicht nur die Kult-Nutella-Teile, kleine Gläser mit einem Spruch, dabei ("Wenn Du denkst, es geht nicht mehr, dann löffel das Nutella leer"). Die clevere Händlerin: "Letztes Jahr haben die alle nach Männergeschenken gefragt. Da habe ich jetzt extra welche gemacht." Beispiel gefällig? Flasche Tannenzäplfe, Erdnüsse, Chips. Titel: Was Mann so braucht. Da hat sie recht...

Brigitte Ohagen nebenan setzt dieses Jahr auf Geschenke mit Lichtern und gestaltete Rahmen. Der Weg in die Markthalle zu den Kunsthandwerkern lohnt sich also.

Nicht so erfolgreich: das glühende Advents-Shopping. Parallel zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes hatte der Handel eine lange Einkaufsnacht. Allerdings mit wenig Resonanz. Das lag nicht nur am Nieselregen, sondern auch daran, dass Nagold genau gestern eine Lichternacht bis 24 Uhr gemacht hat.

Moni Schönfeld von Mode & Style: "Schade. Das glühende Advents-Shopping eine Woche vor Heiligabend war viel besser." Dem stimmt auch Martin Dörr zu, der extra leckeren toskanischen Brunito serviert –­ auch zur Freude des Nikolauses, der hier auf dem Weg zum Marktplatz kurz Einkehr gehalten hat.

Die Highlights des Horber Advents heute und morgen: Adventsbasar im Steinhaus (siehe Info); offene Musikschule (Samstag 14 bis 17 Uhr), Garuda Falknerei (Inselspitze); Nachwächterrundgang, Samstag, ab 19 Uhr, Treffpunkt vor dem Horber Rathaus; Sonntag um 18 Uhr wird der schönste Stand gekürt – und natürlich gibt es noch vieles mehr.

Das Steinhaus steht auch in diesem Jahr zum Horber Advent wieder offen. Die Fördergemeinschaft Stiftskirchendach bietet am Samstag ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen und am 1. Adventssonntag ab 11 Uhr ein Mittagessen sowie nachmittags Kaffee und Kuchen an. Außerdem gibt es Weihnachtsgeschenke zu kaufen Der ganze Erlös fließt jetzt nicht mehr in die Stifts-, sondern in die Liebfrauenkirche. Auch dieses Dach muss bald saniert werden. Dazu braucht es noch der Genehmigung durch das Bischöfliche Ordinariat. Der Horber Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde spielt traditionell am Sonntag über die Mittagessenszeit zur musikalischen Unterhaltung.