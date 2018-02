Horb a. N. SGE "ehrenamtlich nicht mehr führbar"

Mit der Verpflichtung von Trainer Matthias Zahn in der Saison 16/17 hatte sich die erste Mannschaft der SGE den Zulauf einiger Spieler aus Balingen erhofft. Stattdessen war der Kader jedoch vom Verletzungspech geplagt. Als das Team weit abgeschlagen auf dem Relegationsplatz stand, brachte Trainer Oliver Brose wieder den Spaß in die Truppe zurück, erläuterte Hank.

Team mit vier Trainern vorgesehen

Am Ende der Saison sicherte sich das Team mit 5 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz letztlich den Klassenerhalt. Derzeit belegt die erste Mannschaft mit 23 Punkten den achten Rang in der Tabelle. Hank stellte in Aussicht, dass sich das Trainerteam künftig aus insgesamt vier Trainern, darunter auch Torwarttrainer Nico Milnikel, zusammensetzen wird.

Die weiteren Veränderungen in der Abteilungsstruktur machte anschließend Markus Saier anhand einer Powerpoint-Präsentation deutlich. Hierbei taten sich unter der Abteilungsleitung einige Unterkategorien auf, welche die Zuständigkeiten und Aufgabengebiete regeln und auf mehrere Schultern verteilen sollen. Für den Spielbetrieb zeigen sich künftig die Aktive Leitung sowie Jugendleitung verantwortlich, während sich der Verwaltungsbereich in den Ämtern des Kassiers und Schriftführers aufgliedert. Für den Verwaltungsbereich soll das Team "Planung und Organisation" die Verantwortung tragen.

In seinem Ausblick ging Saier auf die aktuellen Themen der Fußballabteilung ein. Darunter fällt die Trainer- und Kaderplanung im Aktiven- und Jugendbereich für die kommende Saison sowie eine Überarbeitung der Struktur in der Jugendabteilung. Die Fertigstellung des neuen Rasenplatzes steht ebenfalls weit oben auf der Agenda der Abteilung. Einige der Mitglieder bemängelten die Zustände der Sportplätze sowie die Leistungsbereitschaft vereinzelter Mitglieder an diversen Arbeitseinsätzen teilzunehmen. "Der Zustand der Plätze ist unsere Achillesferse", musste Schima hierbei zugeben. "Die SGE kommt nicht um einem bezahlten Platzwart und Geschäftsstellenleiter herum. Die SGE ist ehrenamtlich nicht mehr führbar", vertrat eines der Mitglieder seine Meinung. "Das liegt aber in unserer Verantwortung", konterte der Vorsitzende der SGE.

Markus Saier wurde von den Mitgliedern zum neuen Leiter der Fußballabteilung bestimmt und wurde ebenfalls für das Amt des Jugendleiters von der Versammlung gewählt. Achim Hank übernimmt fortan die Leitung der Aktiven während Marco Blocher künftig das Kassenamt ausüben wird. Als Veranstaltungswarte zeigen sich Tim Gfrörer, Marcel Trick und Michael Mock verantwortlich, während Marcel Baiker als Schriftführer fungieren wird. "Wir haben jetzt die einmalige Chance, dass wir wieder auf die Füße kommen", verdeutlichte der Vorsitzende nach den Wahlen und gab dem neuen Gremium zu verstehen: "Unsere Unterstützung habt ihr."