Horb a. N. Seniorinnen schmettern Adventsweisen für heiligen Bischof

Am 18. Juli ist der Halbtagsausflug in den Nordschwarzwald nach Baiersbronn und Umgebung, wo dann in St. Markus in Obertalheim ein Gottesdienst gefeiert und im dortigen Landgasthof Murg-Café eingekehrt wird. Nach der Sommerpause spricht ein Vertreter der psychologischen Beratungsstelle Horb zum Thema "Jung im Kopf – das Alter genießen", eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Keb in Horb. Am 10. Oktober ist das jährliche Herbsttreffen, das immer mit Zwiebelkuchen und neuem Wein verbunden ist. Diakon Konrad, der im Juli 2018 zusammen mit Stiftungsdirektor Peter Silberzahn eine Pilgerreise auf der Via Francigena im Susatal anbietet, zeigt Bilder über diese alter Pilgerstraße von den Eindrücken der Klöster und Hospize wie beispielsweise die Sacra di San Michele in der Nähe von Avigliana bei Turin oder die Abbazia Novalesa. Nicht zuletzt kommt auch im nächsten Jahr am 5. Dezember wieder der Nikolaus. Summa summarum: Die Nordstetter Senioren bieten in bewährter Manier wieder ein abgerundetes und abwechslungsreiches Monatsprogramm.