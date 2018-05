Horb a. N. Senioren bauen eigenes Gemüse an

Horb. Denn: Das Altenheim Ita von Toggenburg hat Hochbeete von CNC Kreidler für den "Dementengarten" gekauft. Am Mittwoch wurden die höhenverstellbaren Beet-Anlagen aus Metall gleich eingeweiht.

Die Blumenerde ist schon drin, die Planzen stehen bereit: Salat, Zucchini, Kohlrabi und auch Kräuter. Und Elisabeth Mellert ist schon dabei, die Pflanzen mit der Gießkanne zu wässern.

Gordana Briese von CNC Kreidler: "Das ist eines unserer Produkte, die wir in Zusammenarbeit mit der Schwarzwaldwerkstatt entwickelt haben. Hochbeete für urbane Wohngebiete, in denen die Bewohner auch gärtnern wollen. Oder für den Biologie-Unterricht in Schulen – oder eben auch für Pflege- und Altenheime. Denn: Die meisten Senioren dort hatten einen Garten, bevor sie ins Pflegeheim kamen. Die Möglichkeit, an diesen Hochbeeten zu gärtnern, bedeutet natürlich eine vertraute Aktivität und hilft sicherlich dabei, auch das Erinnerungsvermögen aufrecht zu erhalten."