Horb a. N. Seit 30 Jahren Blutspendeaktionen

Die aktiven Mitarbeiter des DRK freuen sich über dieses Ereignis, und ohne ihre tatkräftige Mithilfe wäre ein solches Unterfangen gar nicht möglich. Alles läuft ohne großes Aufsehen und selbstverständlich ab. Einige Aktive des DRK Talheim, die bereits beim Beginn der Blutspendeaktion mit dabei waren, setzen sich auch heute immer noch eifrig an dem Termin ein: Bettina Raible, zuständig für die gesamte Organisation, auch für den Ablauf in der Küche, Gerhard Luginsland, Fredy Lutz und Winfried Schlotter. Alle unterstützen tatkräftig das Personal des Blutspendedienstes Baden-Baden.

Insgesamt spendeten in all den Jahren 11 016 Freiwillige ihr kostbares Blut für Mitmenschen in Not. Die aktiven Mitglieder bewirken durch ihren vorbildlichen Einsatz, dass Jüngere nachziehen und sich beim DRK ausbilden lassen, wie beispielsweise Raphael Raible, der Sohn von Bettina Raible. Er zeigt viel Engagement als Bereitschaftsleiter, ist oft als wichtiger Ersthelfer zur Stelle, bis der Notarzt eintrifft. Bei den Blutspendeterminen haben die freiwilligen Helferinnen in der Küche stets für gutes Essen als Dank für die Blutspender gesorgt. Am 14. März 2019 können Blutspendewillige wieder in Talheim ihr Blut zur Verfügung stellen.