Horb a. N. Seele der Ortschaftsverwaltung

Während ihrer Zeit war Hildegard Ott noch zusätzlich Schulsekretärin in der Berthold-Auerbach-Grundschule und half als Vertretung in den Geschäftsstellen Ahldorf, Mühringen und Altheim aus. "Wir alle bedauern, dass deine Zeit zu Ende geht. Aber es hört nicht nur etwas auf, es fängt auch etwas Neues an", sagte Barth. Sie werde jetzt Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben, für sportliche Betätigung, wie Radfahren und auch mehr Zeit für ihre Mutter, die mit 103 Jahren älteste Mitbürgerin Nordstettens, haben.

Hildegard Ott erhielt eine Anerkennungsurkunde, unterschrieben von Oberbürgermeister Peter Rosenberger und ein Dankeschön der Ortschaftsverwaltung. Der Abschied fiel Hildegard Ott nicht leicht. Sie bedankte sich für die lieben Worte und stellte fest: "Es war eine schöne Zeit."