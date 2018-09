Horb a. N. Sechs weiße Flecken auf Karte gefüllt

In der Tat. In den sechs Monaten sind sechs Kurzfilme entstanden. Dauer: Zwischen 10 und 20 Minuten. Julia Wagner (13) – bekannt aus dem Chamäleon-Theater –­ hat ihren ersten Pop-Song aus dem heimischen Studio rausgeholt und die Flecken-Crew ein Musikvideo drehen lassen. Jakubowski: "Wir haben auf der Holzbrücke am Neckar, am Schloss und im Wald bei der über 200-jährigen Tanne gedreht! Das Musikvideo war Julias Wunsch!"

Stephanie Müller berichtet: "Ihre Schwester Katharina wird live bei der Premiere mit den Figuren im Film performen. Solch ein Multimedia-Theaterspiel ist eine riesige Herausforderung!"

Allein das zeigt schon, dass die Akteure in den Kurzfilmen die komplette Altersspanne abdecken. Nur eine Tipp-Geberin wollte anonym bleiben –­ alle anderen zeigten keine Kamera-Scheu.

Karla Kreh sorgt dabei nicht nur für Performances wie bei ihrer Malerei am Affenbaum (wir berichteten), sondern auch für die Requisite und Bühnenbilder. Sie lächelt: "Ich habe sogar einen Kaktusmenschen im Auto."

Kaktusmenschen? Klar –­ auch der Empfinger "Kakteendoktor" Holger Dopp ist beim Filmprojekt mit dabei und wird bei der Premiere auch eine Lesung halten. Elisabeth Kaiser, Performerin und Sängerin: "Ich denke, mit den sechs Episoden der Flecken repräsentieren wir eine ganz neue Karte von Horb." Doro Jakubowski: "Die Landkarte, die wir sonst so kennen, empfindet man jetzt ganz anders. Sie wird individuell aufgebrochen."

Mit Dreh-Orten wie dem Art Park, dem Friedhof, dem Gasthof Adler in Dettingen und der Südseeinsel am Neckar klingt das nicht nur wie ein Versprechen. Jakubowski: "Für mich werden alle großen Themen wie Wasser, Erde, Feuer und Luft gespielt." Steffi Müller: "In den sechs Monaten sind viele neue Eindrücke auf uns eingeprasselt. Und diese Zwischentöne werden auch in den Filmen mitschwingen!" Und damit sind spätestens am Samstag sechs weiße Flecken auf der Horb-Karte gefüllt. Müller: "Vielleicht geht das Projekt noch weiter!"

Weitere Informationen: Premiere "Flecken". Samstag, 15. September 18 Uhr. Künstlerhaus Horb, Wintergasse 1.