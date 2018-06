Horb a. N. Sebastian-Lotzer-Haus: Streit erreicht neue Stufe

Eines kann man definitiv sagen: Mayk Herzog und die Horber Stadtverwaltung werden so schnell auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Zankapfel: das Sebastian-Lotzer-Haus in der Horber Stadtmitte. Es befindet sich in Herzogs Besitz, der das markante Gebäude schon seit Jahren umbaut – oder es zumindest versucht. Denn die nötigen Genehmigungen sollen dem Architekten, der auch als Immobilienunternehmer auftritt, gefehlt haben. Das Rathaus verhängte daher einen Baustopp.

Keinen Hehl machte Herzog daraus, dass ihm die Vorgehensweise der Stadtverwaltung nicht schmeckt – und zwar für jedermann sichtbar: Immer wieder pinselte er in großen Lettern Kritik an die rote Fassade des Gebäudes, das nach dem um 1490 in Horb geborenen Reformators Sebastian Lotzer benannt ist.

Nachdem es zuletzt ein wenig still wurde, tauchte zu Beginn der Woche wieder eine Botschaft an dem historischen Gebäude auf: "Kronenbitter: Wann darf ich weiterbauen? 3. Jahr Baueinst." Ziel der Attacke: Wolfgang Kronenbitter, Fachbereichsleiter für Recht und Ordnung im Horber Rathaus.