Horb a. N. Sebastian-Lotzer-Haus: Schwan entfernt

Die unendliche Geschichte um den Streit zwischen Herzog und der Stadt ist damit um ein kurioses Kapitel reicher.

Mittwochmorgen, kurz nach 10 Uhr. Mehrere Bauhofmitarbeiter, Vertreter der Stadt und zunächst auch die Polizei stehen am Kunstobjekt, das Stein des Anstoßes ist. Vor gut drei Wochen hatte Mayk Herzog, Eigentümer des Lotzer-Hauses, wieder einmal in einer Nacht-und-Nebel-Aktion gewerkelt. Er hatte einen "Schwan" von Peter Lenk – ähnlich dem "Vogel", der einst am "Café Leda" thronte – in den Boden vor dem Lotzer-Haus gerammt. Allerdings auf öffentlicher Fläche, wie an der eingezeichneten Begrenzungslinie zu erkennen ist.

Frist verstrichen