Horb a. N. Sebastian-Lotzer-Haus: Hartes Urteil

Vor diesem Urteil waren noch vier Zeugen geladen. Die entscheidende Frage: Hat Herzog beim Polizeieinsatz am 21. Mai 2018 zugegeben, die Siegel abgerissen zu haben? Dies hatte ein Polizist als Zeuge am ersten Prozesstag ausgesagt. Wurde Herzog dabei beobachtet?

Eine Stadt-Angestellte hatte an diesem Tag einen privaten Termin gegenüber. Was hat sie beobachtet? Die 60-Jährige sagt: "Die Dienstleisterin stand vor dem Laden und hatte beobachtet, dass morgens ein Siegel angebracht wurde, das schon wieder weg sei. Ich habe beobachtet, dass dort Leute ein und ausgehen. Dann habe ich mir gedacht: Ich rufe mal die Kollegen auf der Stadt an, ob die das schon wissen."

Anruf löst Polizeiaktion aus

Dieser Anruf löste dann die Polizeiaktion am Abend aus. Richter: "Haben Sie Herzog gesehen, wie er dort rein oder rausging?" Die Zeugin: "Nein. Ich habe gesehen, dass das Siegel herunterhing." Nach diesem Anruf beschloss das Rathaus, im Lotzer-Haus nachzuschauen. Baurechtsamtsleiter Staubitzer: "Wir kamen mit der Polizei gegen 17 Uhr an. Ein Bauarbeiter lief weg, wurde von der Polizei gestellt. Er rief Herzog, der kam dann."

Die spannende Frage jetzt: Was hat Staubitzer von dem Streitgespräch zwischen dem einen Polizisten mit Herzog mitbekommen? Der Baurechtsamtsleiter: "Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe mich hauptsächlich umgeschaut. Zu Siegeln oder dem Umgang damit habe ich von Herzog nichts gehört." Staubitzer habe dann erst mal nichts weiteres veranlasst. Siegel hatte er auch nicht dabei.

Herzogs Verteidiger wollte wissen, wo der zweite Polizist bei diesem Hausbesuch bei Herzog war. Staubitzer sagt, dass der erste Beamte mit Herzog gut fünf Meter von ihm entfernt gewesen sei. Der zweite Beamte sei wohl hinter ihm gewesen.

Anwalt geht Polizisten hart an

Der Verteidiger will noch wissen, warum die Widersprüche von Herzog gegen die Stilllegung der Baustelle und die Versiegelung so lange dauern: "Ist es üblich, dass so etwas bei der Stadt Horb sechs bis sieben Monate dauert?" Staubitzer: "Es wird so bearbeitet, wie es möglich ist." Fischer will auch wissen, ob Staubitzer etwas darüber weiß, warum die Eigentumsüberschreibung des Lotzer-Hauses von Birgitt auf Mayk Herzog nach der Scheidung wegen "Nichterfüllens der Sanierungsziele" verweigert wird. Bauamtsleiter Staubitzer: "Dazu kann ich nichts sagen. Da müssen sie den Oberbürgermeister oder den Bürgermeister fragen."

Was hat der zweite Polizist an diesem Nachmittag mitbekommen? Laut Staubitzer stand er wohl hinter ihm. Der 55-Jährige sagt: "Wir haben die Siegel am Haupteingang überprüft. Ich weiß nicht mehr, wie das aussah. Der Kollege hat das alles gemacht. Die Erinnerung ist nicht mehr da. Ich habe noch mitbekommen, dass er gesagt hat, dass die Siegel ihn nicht interessieren würden. Herzog würde sie wieder entfernen. Den genauen Wortlaut weiß ich nicht."

Rechtsanwalt Fischer will wissen, wie sein Kollege Herzog belehrt habe. Der Beamte: "Es steht ein Siegelbruch im Raum. Er braucht nichts zu sagen, kann sich einen Rechtsanwalt nehmen. Den genauen Wortlaut kann ich nicht mehr wiedergeben."

Der Verteidiger geht ihn jetzt frontal an: "Haben Sie Gedächtnisprobleme?" Staatsanwalt Frank Grundke stöhnt auf, Richter Trick sagt: "Wir sind hier beim Amtsgericht." Dann antwortet der Polizist: "Ich habe keine Gedächtnisprobleme. Für mich war der Fall zu unwichtig." Er gibt dann zu, am Mittwoch auf der Weihnachtsfeier kurz mit seinem Kollegen über den Fall gesprochen zu haben. Aber nur darüber, dass er auch vor Gericht müsse.

Polizei Horb habe schlecht gearbeitet

Der Verteidiger plädiert auf "nicht schuldig". Er spricht von einem durch die Polizei "behaupteten Geständnis" seines Klienten. Fischer: "Der erste Polizist hat zwei Versionen davon erzählt, wann er meinen Mandanten belehrt haben will. Was der Polizist heute morgen gesagt hat, ist äußerst grenzwertig. Und für mich fast an der Grenze zur Falschaussage. Ich habe mir mal notiert: 19 Mal hat er davon gesprochen, dass er sich nicht genau erinnert. Nur an die Belehrung und das Teilgeständnis. Und dann hat er noch am Mittwoch zufällig mit seinem Kollegen drüber gesprochen." Er zitiert: "›So weit ich weiß‹ oder ›Fall zu unwichtig, um mich zu erinnern‹. Das ist eine Frechheit!"

Der Verteidiger betont auch, dass sich Staubitzer als dritter anwesender Zeuge an diesem Tag an dieses Teilgeständnis nicht erinnert.

Doch auch dazu hat der Richter im Urteil eine klare Meinung: "Was der Verteidiger eben gesagt hat, dabei musste ich schlucken. Wie schlecht hier die Arbeit der Polizei in Horb gemacht wird. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Polizisten die Wahrheit gesagt haben."

Und warum muss Herzog so eine hohe Geldstrafe zahlen? Sein Verteidiger hatte auf die Steuererklärung verwiesen, die Herzog seiner Einlassung beigelegt hatte. Richter Trick: "Dort steht, dass sie Null Euro aus selbstständiger Tätigkeit bezogen haben. Sie sind allerdings Architekt. Die sind gesucht. Wenn sie sich anstellen lassen würden, würden sie 3000 Euro netto verdienen." Deshalb seien die 80 Tagessätze à 100 Euro auch angemessen.