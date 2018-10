Horb a. N. "Schwierige Herausforderungen gemeistert"

Horb/Waldachtal. Deshalb lud die Geschäftsführung des Unternehmens insgesamt 78 Mitarbeiter – von denen auch die meisten Zeit fanden – zu einem gemeinsamen Essen und einem schönen Abend nach Oberwaldach in den Gasthof Waldachtal ein.

Volz betonte in seiner kurzen Ansprache, dass man gemeinsam schwierige Herausforderungen, die es in den vergangenen Jahren auf dem Markt gegeben hatte, erfolgreich meistern konnte. Auch deshalb sah er diese Feier als sehr wichtig an, denn nur durch das langjährige Engagement der Jubilare für den Betrieb sei es möglich gewesen, dass es der Firma wieder besser geht.

Filterhersteller Volz gründet vier Niederlassungen in Großbritannien