Horb a. N. Schwerer Unfall an Kreuzung zur B 28

Der Fiesta wurde von der Straße abgewiesen und kam nach 30 Metern in einer Wiese zum Stehen. Der Passat kam auf der Gegenfahrbahn zu stehen. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 29-Jährige sowie ihre drei Kinder - darunter ein Baby - wurden nur leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Während der Unfallaufnahme kam es auf der B 28 zu Verkehrsbehinderungen. Der Sachschaden wird auf rund 27.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.