Horb a. N. "Schwarze Ecke" der Schweizer Politik

Horb. Begrüßt wurden die Gäste von Barbara Staudacher vom Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge Rexingen. Das Thema der Ausstellung ist die Befreiung von jüdischen Häftlingen aus dem Konzentrationslager Theresienstadt im Februar 1945.

Der Zugang des Vereins dazu war die Person von Isidor David, ein Rexinger Viehhändler, der zu dieser Gruppe gehört hat. Bei der Recherche über ihn im Jahr 2015 war man auf Informationen über eine Ausstellung in der Pädagogischen Hochschule St. Gallen gestoßen.

Der Kontakt mit den Professoren Gunzenreiner und Metzger brachte Überraschendes zutage: über jeden der Geretteten existiert im Berner Bundesarchiv ein Dossier, das den Aufenthalt in der Schweiz dokumentiert. Im Museum Jüdischer Betsaal sind bis Oktober 2018 Fotos von Walter Scheiwiller zu sehen, die dieser von den Geretteten gemacht hatte. Eine Tafel berichtet über den Überlebenden Pavel Hoffmann, der heute in Reutlingen lebt – er wird am 21. September in Horb einen Vortrag halten. So auch am 27. September in Bad Wildbad, wo eine Veranstaltungsreihe zu den "Spuren jüdischen Lebens" läuft.