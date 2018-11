Horb a. N. Schwäbische Küche verwöhnt Gäste

Gemeinsam Mittagessen – eine Woche lang bietet das der Förderverein Bürger-Treff in Tumlingen vom 5. bis 9. November. Zum vierten Mal in Folge serviert das Küchenteam in der Schenke und Mehr im Rötweg 6 täglich von 11.30 bis 13.30 Uhr eine günstige Mahlzeit und zusätzlich ein Dessert.