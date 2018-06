Horb a. N. Schwäbisch singen, putzen und trommeln

Horb. Unter dem Motto "Echt schwäbisch" wurde am Samstag das 40-jährige Bestehen mit einem Festakt und anschließendem Programm im Schulhaus gefeiert.

Bereits zur Eröffnung waren zahlreiche Gäste, darunter auch einige ehemalige Schüler, und Prominenz gekommen. Diese machte sich in so manchem Klassenzimmer ein Bild vom kommenden Programm. Schulleiter Joachim Straub holte die Gäste dann aber mit dem Auftakt des "Schwobafests" in die Aula. Unter der Leitung von Peter Straub, der am Keyboard spielte, sangen Kathrin Kiefer, Jakob Ganser und Annika Müller "Bäure hat Katz verloren" und später "Reggeae de uf?". Lukas Krknjak und Lehrerin Felicitas Ott am Cajon umrahmten die Lieder der Musikgruppe.

Mit viel Applaus reihten sich auch Marina Heßler und Michaela Kreidler vom Schulförderverein der Roßberg­schule unter die Gratulanten und übergaben Präsente. Schulsprecher Niklas Hofer und Elyaha Sahin stellten das Schinken-Schätz-Spiel vor. Wer das Gewicht des "Bollens" wusste, konnte den Schinken gewinnen. "Wir hen des auch für Vegetarier", erklärte Schulleiter Joachim Straub. Er freute sich, dass sein Vorgänger Clemens Eppelt ebenso unter den Gästen war wie der frühere Landrat Peter Dombrowsky, Stefan Martens vom Schulamt in Rastatt und viele weitere Prominente.