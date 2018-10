Horb a. N. Schwäbisch ist hier Amtssprache

Dass die Dialektik des Dialekts hin und wieder auch zu Missverständnissen führen kann, wird immer gerne an einem ihrer frühen Werke mit dem tiefenphilosophischen schwäbischen Titel "Auf gehts, frisch ans Werk" festgemacht. "Warum soll i an Zwergle fressa?", fragten die Sangesbrüder und lehnten, dies empört mit der Begründung "des isch a Sauerei" ab. Bis diese sprachliche Delikatesse von allen Zuhörern verdaut war, dauerte es etwas, aber dann war auch der letzte Staudamm in Richtung der ungebremsten Heiterkeit überwunden. Erst recht nach dem Besuch im Schreibstüble des "Lettageschwätz-Bloggers", das man per Videokonferenz besuchte oder der Feststellung, dass es sich bei Heinrichs Schulbesuchen eher um bilaterale Stillhalteabkommen als um ernsthaftes Lernen handelte.

"Das Leben isch net oifach – irgendwas isch emmer", stellten die beiden Könige der Umstandskrämerei fest und hatten natürlich treffende Beispiele parat. "Neulich sollte ich zum Doktor – das ging aber nicht, weil ich krank wurde", erzählte Ernst, und Heinrich fügte an, dass es echt blöd ist, wenn man mitten im Geldanlegen merkt, dass man pleite ist. So ist es halt das Leben, "irgendwas isch emmer".

Ernst Mantel und Heiner Reiff boten über zwei Stunden Entertainment auf höchstem Niveau. Allein die musikalische Untermalung der einzelnen Stücke hätte bei anderen Gruppen bereits gereicht, um einen ganzen Abend zu bestreiten.

Bei "Ernst und Heinrich" waren es Zugaben. Zugaben zu geistreicher, großartiger Comedy über die ein Gast sagte: "I han mir fast vor Lacha ent Hosa gmacht." Donnerblitz und Haidanai – Komödiantenherz, was willst du mehr?