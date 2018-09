Horb a. N. Schulzes letzte 270 Lauf-Kilometer?

Horb-Nordstetten. Dass er aufhört, hat Schulze mehrfach betont. Deshalb sei auch dieser Lauf sein letzter als Organisat or und Ausrichter. Vor gut drei Jahren wollte er schon mal aufhören, doch wie er mit Augenzwinkern erzählte, hat seine Frau Inge ihn davon überzeugt, dass es für ihn und das Eheleben besser sei, nicht nur auf dem Sofa zu sitzen, sondern wieder etwas zu tun. Also wurde der Schwarzwaldlauf ins Leben gerufen.

Rund 270 Kilometer in fünf Tagen durch eine der schönsten Gegenden des Landes rennen, Blasen an den Füßen, Schmerzen in den Knien und doch oft ein Lächeln im Gesicht. Und dies, obwohl man entlang der Strecke kein einziges Schwarzwald-Mädel mit dem roten Bollenhut zu Gesicht bekam und man nicht immer auf idyllischen Waldwegen im grünen Tann unterwegs war, wie es der Name des Laufes suggerieren könnte. "Es war viel Asphalt dabei und lange Passagen, auf denen wir am Rand von viel befahrenen Straßen laufen mussten", so die leise und einzige Kritik, die man von einigen Läufern hörte.

Es war aber nicht nur die gemeinsame Rennerei, die die große Läuferfamilie immer wieder zusammenschweißte, sondern auch die gemeinsamen Nächte in den Turnhallen entlang der Stecke. Karges Nachtlager (die Schnarcher werden ins Foyer ausgelagert), die Strapazen auf der Strecke, das Miteinander, das Wissen von den Qualen, wenn es einem von ihnen mal so richtig dreckig geht, das ist der Stoff, aus dem die Etappenläufe gestrickt sind. So gerne sie sich auch quälen, so froh sind sie dann, wenn sie letztendlich das Ziel erreicht haben. Entsprechend gut war deshalb auch die Stimmung bei der Siegerehrung. Jeder Finisher wurde persönlich nach vorne gebeten, und Laufguru Ingo Schulze kannte von jedem seiner Starter eine Anekdote und konnte sich auch die eine oder andere kleine Stichelei nicht verkneifen.