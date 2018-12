Horb a. N. Schulungsliste umfasst mehr als "nur" Brandbekämpfung

Maximilian Rosengart und Rainer Faßnacht nahmen noch am meisten an den Übungen in diesem Jahr teil, wofür sie auch entsprechend gelobt und mit einem Präsent bedacht wurden. Vier Einsätze waren 2018 zu verzeichnen, darunter zwei Brandeinsätze und zwei in Sachen Technischer Hilfe. In seiner Vorausschau kündigte Graf die Teilnahme am "Lebendigen Adventskalender" am kommenden Mittwoch, 12. Dezember, an und stellte einen Ausflug für 2019 in Aussicht. Ebenfalls geplant ist 2019 ein Kameradschaftsfest mit der Partnerwehr aus Burladingen.