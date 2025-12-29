"Schule fertig – was dann?" Der Berufsinfotag am Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb lieferte Jugendlichen mögliche Antwort auf diese Frage.
Welche Voraussetzungen braucht man für einen Beruf? Wie läuft die Ausbildung genau ab? Das sind die Fragen, die viele Jugendliche den Praktikern bei der Berufsmesse stellen. Ein Gespräch bei der Veranstaltung kann sich auszahlen: "Manchmal steht in einer Bewerbung drin: Danke für das Gespräch an diesem Messetag", berichtet Ausbildungsverantwortliche der Volksbank Horb Freudenstadt, Mona Dieterle. Das komme gut an, dann wisse das Unternehmen, dass sich ein Bewerber schon mit dem Beruf beschäftigt hat.