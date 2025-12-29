Welche Voraussetzungen braucht man für einen Beruf? Wie läuft die Ausbildung genau ab? Das sind die Fragen, die viele Jugendliche den Praktikern bei der Berufsmesse stellen. Ein Gespräch bei der Veranstaltung kann sich auszahlen: "Manchmal steht in einer Bewerbung drin: Danke für das Gespräch an diesem Messetag", berichtet Ausbildungsverantwortliche der Volksbank Horb Freudenstadt, Mona Dieterle. Das komme gut an, dann wisse das Unternehmen, dass sich ein Bewerber schon mit dem Beruf beschäftigt hat.

DHBW-Leiter rät zu Auslandssemester statt Weltreise Die 15-jährige Vanessa Abberger hat sich gestern zum ersten Mal über mögliche Berufswege informiert. Was ihr dabei gefällt: "Man kann hier Fragen stellen. Das ist besser als im Internet zu gucken." Die Mutter, Beatrice Abberger, begleitet sie: "Bei uns war fest eingeplant, dass ein Elternteil mitgeht", sagt sie. Ihr sei es wichtig, die Tochter auf ihrer Suche nach einem Berufswunsch zu begleiten.

Im Vorfeld des Berufsinfotags hatte der Präsident des Rotary Clubs, Herbert Ade, kritisiert, dass sich Eltern immer mehr aus der Berufsfindung der Kinder zurückziehen. Er hatte an die Eltern appelliert, die Schüler zu unterstützen. Unter den Besuchern waren gestern auch einige Eltern.

Der Schulleiter des Gymnasiums, Georg Neumann, stimmt mit Ade darin überein, dass Jugendliche Hilfe brauchen. "Ich glaube aber nicht, dass sich die Eltern zurückziehen", sagte Neumann am Rande der Veranstaltung. Weil die Schüler durch die Verkürzung der Gymnasialzeit von neun auf acht Jahre jünger seien als vor einigen Jahren, sei das Echo bei Eltern auf Berufsinformations-Veranstaltungen eher stärker als schwächer geworden.

Zu Beginn der Veranstaltung hatte der Leiter der Dualen Hochschule Campus Horb, Hartmuth Diery, einen Vortrag zum dualen Studium gehalten. Statt der Weltreise nach dem Schulabschluss warb er für die Ausbildung an der Dualen Hochschule – mit einem Auslandssemester könne jeder, dem Horb zu eng sei, auch mal die Luft der weiten Welt schnuppern.

An der Berufsmesse, die vom Martin-Gerbert-Gymnasium und dem Rotary Club Horb Oberer Neckar organisiert wurde, waren folgende Firmen beteiligt: AHG Horb, Bosch-Rexroth, Ceratizit, Fischerwerke, Homag, Volksbank, Lauffer, Leuco und Schmalz. Praktiker haben außerdem über folgende Berufsfelder informiert: Architektur/Bauingenieurwesen, Biologie, Bankenwesen, Chemie, Handel/Marketing, Handwerk, Hotelmanagement, Maschinenbau/Elektrotechnik/IT, Medienbranche, Medizin, Verwaltung, Pädagogik, Pharmazie, Physik, Polizei, Rechtswissenschaft, Sozialpädagogik, Spedition/Logistik, Sprachen, Steuerrecht, Wirtschaft/BWL/VWL.