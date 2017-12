Die Gewerbliche- und Hauswirtschaftliche Schule Horb unterstützt die Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter. 22 Pakete haben die Schüler gepackt. Sie sammelten Geldspenden in allen Klassen und die SMV ging dann einkaufen. Mike und Michaela Dohl sowie Marius Friedrichson betreuten die Packaktion und packten mit an. Die 13 Schülerinnen und Schüler waren mit Eifer dabei, sodass die Pakete sich innerhalb zehn Minuten komplett füllten. Am heutigen Samstag, 16. Dezember, sammeln die Schüler im Real in Horb von 10 bis 18.30 Uhr. Foto: Dohl