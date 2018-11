Horb a. N. Schüler nehmen das Gesundheitswesen unter die Lupe

Überkreuzte Hände kräftig wippend auf den Brustkorb drücken, Atemstöße in den geöffneten Mund, die Rettung war im vollen Gange, als der Reporter die Mensa der GMS betrat. Konzentriert beobachteten die Umsitzenden jeden Handgriff ihrer Mitschülerin, die an der Puppe die Wiederbelebung übte. Marius Friedrichson von der Horber Johanniter-Ortsgruppe und Vanessa Mathes aus der Tübinger Zentrale hatten den richtigen Umgang zur Lebensrettung genau erklärt und gezeigt. Sie begleiten fachlich das Projekt, mit dem die Gesamtschüler einen Sanitätsdienst an ihrer Schule einrichten.

Den Anstoß dazu bekam Lehrerin Bettina Wiebe bei einer Fortbildung zum "Multikulturellen Lotsen" in Bad Boll, in der sie eine Kooperation von der Johanniter-Unfallhilfe und dem Nabu erlebt hatte.

Aus den vorgetragenen Themen zu Weitblick und Toleranz und gegen Rassismus nahm sie für sich die Anregung mit, den Gedanken der Hilfeleistung ihren Schülern vorzustellen. Von der Resonanz überwältigt, bot sie an, zusammen mit Schulsozialarbeiterin Tinatin Oqropiridze eine Arbeitsgemeinschaft am Mittwoch Nachmittag zu gründen, an der sich spontan mehr als genügend Jugendliche beteiligten. Selbst Neuntklässler, die in ihrem Wochenplan diesen Termin frei haben, wünschten sich einen eigenen Sanitätskurs. Der Johanniter-Ortsbeauftragte Gerold Imhof kam der Bitte gern nach, kompetente Ausbilder zu vermitteln, die ihre praktischen Erfahrungen bei Einsätzen im Rettungswesen einbringen. Er hofft, aus den gut ausgebildeten Teilnehmern Nachwuchskräfte für seine Ortsgruppe zu gewinnen.