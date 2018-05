Horb a. N. Schüler lernen mehr zur Bedeutung des Lichts

Heinz Högerle, dem Träger- und Förderverein Ehemalige Synagoge ehrenamtlich verpflichtet, machte die Gruppe gleich zu Beginn der Führung auf die Bedeutung des Lichts aufmerksam, der Urenergie, die Gott laut der Tora vor der Sonne und allen anderen Gestirnen erschuf.

Im täglichen Leben jüdischer Familien spielen Licht und Leuchter eine wichtige Rolle: Jeder Schabbat beginnt erst dann, nachdem die Frau des Hauses über den Schabbatkerzen den Segen gesprochen hat.

Leuchter konnten die Schülerinnen in verschiedenen Ausführungen bestaunen: Ein Chanukka-Leuchter mit neun Brennstellen erinnert laut Högerle an das Lichtwunder von Chanukka, wonach nach dem erfolgreichen Makkabäeraufstand im verwüsteten Tempel das Öl eines wiedergefundenen Krügleins acht Tage brannte. Das Lichterfest Chanukka erinnert alljährlich an dieses Wunder.