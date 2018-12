Horb a. N. Schrauber-Gene vom Großvater Ulrich geerbt

Freunde stellen Baum auf

Im Februar hatte Maurice Uhl die letzte Prüfung. Vor Kurzem erhielt er nun den Meisterbrief. Freunde und Familie überraschten ihn mit einem Meisterbaum am Autohaus Uhl in Bildechingen – inklusive Meisterfeier.

Nach dem Abitur legte Maurice Uhl mit seiner Ausbildung als Kfz-Mechatroniker los. Er nutzte die Möglichkeit, die ihm die Heinrich-Lanz-Schule in Mannheim bot, und bereitete sich parallel zu seiner Gesellenprüfung schon auf die Meisterprüfung im Kfz-Handwerk vor. "Die Mannheimer Schule ist das einzige Haus, das diese Möglichkeit für Abiturienten anbietet", erklärt Firmeninhaber Oliver Uhl. Parallel machte er auch noch eine Zusatzausbildung "Young and Oldtimer"- Technik an der Berufsschule in Nagold.