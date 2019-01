Horb a. N. Schon um drei keine Brezeln mehr

Das Scholdern kam bei Jung und Alt wieder gut an. Kurt Quiskamp und seine Helfer Michael-Hofmann und Marc Schäfer hatten wieder alles sehr gut organisiert. Gegen 13 Uhr trafen die zahlreichen Besucher aus dem Ort und der Umgebung froh gelaunt im Schützenhaus im "Henge" ein. 150 Silvesterbrezeln standen in großen Körben zur Verfügung, und um diese Leckerbissen wurde an den Tischen zum Teil intensiv gekämpft.

Wer beim Auswürfeln die meisten Zähler hatte, wurde mit einer Silvesterbrezel belohnt. Und wie in früheren Jahren gab es auch dieses Jahr immer wieder einzelne Spieler, die mit viel Glück im Spiel auf sehr hohe Punktzahlen kamen. In diesem Jahr kam es dann gegen 15 Uhr aber zu einer Ausnahmesituation: Alle Brezeln waren ausgewürfelt. Aber das Organisationsteam wusste sich zu helfen. Es gab statt einer Brezel einfach eine Schwarzwurst. Zum Schluss würfelten alle Teilnehmer um die "Königsrunde". Wer hier die meisten Zähler hat, ist "Brezelkönig". In diesem Jahr ist es Michael Hinger.

Ihm überreichte Vorstand Kurt Quiskamp die große Silvesterbrezel und gratulierte zum neuen Titel.