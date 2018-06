Horb a. N. Schnitzeljagd durch Raiffeisenbank endet im Tresorraum

Anhand eines Wimmelbildes wurden die verschiedenen Bereiche und Abteilungen einer Bank entdeckt und besprochen, am vierten Kurstag ging es um die Erfüllung von Wünschen, das Sparen und das Thema Schuldenfalle. Am Abschlusstermin fand in der Raiffeisenbank eine Schnitzeljagd statt, dabei ging es durch das ganze Gebäude bis in den Tresorraum, wo die fünf Kinder ihre Diplome als Minibanker entdeckten.

Vorstandsmitglied Burkhard Hellstern betonte, dass in diesem Kurs den Teilnehmer die Rolle des Geldes näher gebracht werden könne – was oft im Schulsystem nicht vermittelt werde. Auch Sabine Peter von der Horber Grundschule und der Hector Kinderakademie freute sich über das Zustandekommen des Angebots und die gute Zusammenarbeit mit der Bank. Deren Vertreter Frey und Schneiderhan berichteten, dass die Arbeit mit den begabten Kindern sehr viel Spaß gemacht habe. Sie zeigten sich über das lebhafte der Interesse der fünf begabten Schüler erfreut.