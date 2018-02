Horb a. N. Schnelles Surfen nun für alle Ihlinger

Horb-Ihlingen/Mühringen. Die Telekom hatte angegeben, dass sie aus "wirtschaftlichen Gründen" den Verteilerkasten (KVZ) in der Toggenburgstraße nicht betreiben wolle. Die Stadt Horb hatte sich der Situation in Ihlingen annehmen und den Breitbandausbau angehen wollen, so wie sie das in vielen anderen Ortschaften bereits erfolgreich erledigt hat. Doch die Telekom ließ die Stadt nicht an ihren KVZ (wir berichteten). Daraufhin stellt die Stadt einen Antrag bei der Bundesnetzagentur, dieser wurde jedoch abgewiesen. Eine Grundsatzentscheidung des Innenministeriums sollte her.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat nun auf einen Brief des Landtagsabgeordneten Timm Kern (FDP) geantwortet, in dem Kern die Problematik schilderte. Darin heißt es vom Innenminister, dass eine "pragmatische Lösung des Problems vereinbart wurde", da beide Seiten – Telekom und Stadt – mit der Situation unzufrieden waren. Das heißt: "Die Telekom baut in Ihlingen beide KVZ eigenwirtschaftlich aus. Der KVZ A22 (in der Toggenburgstraße Anm. der Red.) wird ebenfalls mit Glasfaser angebunden und mit Vectoring ausgestattet. Somit werden alle Einwohner Ihlingens gleichermaßen mit bis zu 100 Mbit/s versorgt werden und eine Benachteiligung eines Teils der Bevölkerung vermieden. Die Stadtwerke können stattdessen den Breitbandausbau im Ortsteil Mühringen vornehmen", schreibt Stobl.

Der Brief war schon am 19. Oktober des vergangenen Jahres im Innenministerium eingegangen. Dass eine Antwort so lange gedauert habe "ist der Tatsache geschuldet, dass eine Lösung im Fall Horb-Ihlingen erst Anfang 2018 gefunden werden konnte und sich die Sachlage bis dahin äußerst unklar dargestellt hatte", heißt es im Schreiben.