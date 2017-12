Horb a. N. Schlüssel statt grünem Kugelschreiber

Er betonte, dass er im Amt des Ortsvorstehers gemeinsam mit dem Ortschaftsrat große Themen der Ortsentwicklung realisieren durfte. "Gleichermaßen galt es jedoch auch, sich um die kleinen Sorgen der Mitbürger zu kümmern", relativierte er die Aufgabenvielfalt eines Ortsvorstehers. "Ich habe immer versucht, mit den Bewohnern von Altheim in Kontakt zu bleiben und nicht nur für sie, sondern auch gemeinsam mit ihnen etwas zu gestalten." Leider musste er auch anmerken: "Allen Bürgern Recht getan, das ist eine Kunst, die niemand kann." Er bedauert, dass ihn manche Bürger nicht mehr grüßen, nicht in den Gottesdienst gehen, den er hält (Andreas Bronner hält seit vielen Jahren die Wortgottesdienste in Altheim) oder gar die Reihe beim Abendmahl wechseln, nur um nicht auf ihn zu treffen. Für ihn war dieser Umstand jedoch in all den Jahren kein Grund zu hadern oder aufzugeben. Die Gründe seines Rücktritts liegen im Alter, der Gesundheit und in erster Linie daran, dass er nun auch mal für seine Familie da sein möchte.