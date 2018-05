Horb a. N. "Schlossgeister" auf Reisen

Während der Projekt-Planung stießen die Erzieherinnen auf den "Towel Day" im Planetarium in Stuttgart. An diesem Tag wurde im Andenken an das Buch "Per Anhalter durch die Galaxis" an den Autor Douglas Adams gedacht. Jede Besucher, der an diesem Tag das Planetarium mit einem Handtuch besuchte, musste für die Vorstellung keinen Eintritt bezahlen. An diesem Tag wurde "Das kleine 1x1 der Sterne und Planeten" gezeigt, was genau zum Thema passte.

Mit dem Zug machten sich die "kleinen Schlossgeister" auf von Horb nach Stuttgart ins Planetarium und genossen dort eine informative, spannende Vorstellung.

Zum Abschluss des Ausfluges besuchten die Kinder mit ihren Eltern und den zwei Erzieherinnen noch den Spielplatz, bevor es dann wieder glücklich und erschöpft mit dem Zug zurück ging.