Horb a. N. Schleifpapier wird zum Instrument

Durch das Programm führte in bewährter humorvoller Weise Johnny Dorner. Es folgte der "Magnetberg", eine fantasievolle Geschichte aus 1001 Nacht. Dorner wünschte hier ein fantasievolles Erleben dieser Geschichte.

Mit "The Legend of Maracaibo" wurde die Geschichte des spanischen Schiffes Santo Cristo de Maracaibo erzählt. Dieses Schiff, voll beladen mit Gold, Silber und anderen wertvollen Gütern, sank in der historischen Seeschlacht, die vor mehr als 300 Jahren bei Vigo in Spanien stattfand. Schatzsucher glauben, dass die Santo Cristo de Maracaibo bis heute noch unentdeckt auf dem Meeresboden liegt.

Mit dem Stück "The Last of the Mohicans" erinnerte der Musikverein an den Roman "Der letzte Mohikaner Chingachgook". Die Musik stammt von den Filmkomponisten Travor Jones und Randy Edelmann.

Mit dem ersten Konzertstück "Schloss Orth" wurde nach der Pause an das Seeschloss Orth, das wohl eines der schönsten Schlösser in Österreich ist, erinnert, ein Ort der Begegnungen, des geschäftigen Treibens.

Bei "Rumba" ging es um einen Tanz kubanischer Herkunft. Die künstlerische Charakteristik des Rumba liegt im Spiel zwischen Mann und Frau. In einem gut getanzten Rumba wird intensiv umeinander geworben. Im Vordergrund steht die nonverbale Kommunikation. Dorner forderte die Männer dazu auf, die Augen zu schließen und zur Musik mitzutanzen.

Mit "Sandpaper Ballet" (Schleifpapier-Ballett) von Leroy Anderson gab es eine Einlage, die nicht einmal Dorner bekannt war. Einige Musiker bauten einen Schrank auf und fingen an, das Holz abzuschleifen, dies zum Takt der Musik. Der Einsatz einer elektrischen Schleifmaschine konnte gerade noch gestoppt werden.

Mit dem letzten offiziellen Konzertstück wurde an Frankreich erinnert. In "Vive la France" wurden sieben bekannte französische Musikstücke zu einem Medley zusammengefasst. Dorner: "Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie den bekannten französischen Chansons. Hören Sie gespannt zu und schauen Sie, ob Sie alle sieben Stücke erkennen."

Die Zuhörer wollten Zugaben. Dies zeigten sie mit lange anhaltendem Klatschen. So folgten als Zugabe noch "Allgäuland-Marsch" und ein Weihnachts-Medley.

Zu Beginn der Pause gab es beim Musikverein Harmonie Betra hochkarätige Ehrungen.

Vom Kreisverband der Blasmusik nahm Peter Kreidler die Ehrungen vor. Zehn Jahre aktive Musikerin ist Jasmin Maier. Sie erhielt die Ehrennadel in Bronze. Johannes Maier ist 20 Jahre dabei. Er erhielt die Ehrennadel in Silber. Auf 30 Jahre bringt es Michael Dürr. Er erhielt die Ehrennadel in Gold.