Horb a. N. Schiller-Café bekommt neues Gesicht

Und genau das hat sie jetzt im "Café Elisabeth" vor. Obwohl: Ob das neue Café so heißen wird, ist noch unklar. Schneiderhan: "Ich bin da noch am Tüfteln. Nicht nur, was den Namen anbelangt." Fakt ist: Es wird ein Tagescafé mit Mittagessen werden. Und optisch umgestaltet werden. Täglich soll es zwei Gerichte geben. Eins davon vegetarisch. Schneiderhan: "Ich habe zwei Vegetarier im Haus und weiß, dass vieles, was in der Gastronomie dazu angeboten wird, eher Beilagen-Charakter hat. Das soll sich in meinem neuen Tagescafé ändern."

Im Mai will Schneiderhan dann das alte Schiller-Café zu ihrem "Café Elisabeth" machen: "Auf jeden Fall soll die Theke raus. Die versuche ich jetzt, zu verkaufen. Wenn alles mit dem Umbau so klappt, wie wir uns das vorstellen, soll das neue Tagescafé im Juni öffnen."

Dann wird sie eine Tür weiter als bisher arbeiten. Doch in der Schiller-Apotheke wird sie dann wohl nur noch zu Besuch sein. Und die ehemaligen Kollegen hoffentlich oft bei ihr. Schneiderhan: "Die Tätigkeit in der Apotheke muss ich für das Tagescafé aufgeben. Beides auf einmal geht nicht."