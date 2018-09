Horb a. N. Schenkungsurkunde in Lorsch erforscht

Beim Besuch im Besucherzentrum und dem Museum der ehemaligen Benediktiner-Reichsklosteranlage in Lorsch hörte man sehr aufmerksam auf die Erwähnung aus dem Lorscher Codex, in dem die Schenkung des Beldrich in der Bildechinger Gemarkung unter König Pippin und Abt Gundeland erwähnt wird. Hochinteressant war auch auch die Führung durch die ehemals größte benediktinische Klosteranlage.