Horb a. N. Say it in English, please!

Damit der Unterrichtsstoff trotz der Sprachumstellung nicht zu kurz kommt, müssen sowohl Schüler als auch Lehrer Zeit investieren: "Insgesamt haben unsere Bili-Schüler deshalb neun Stunden mehr. Das ist nötig, um das Gelernte aufzuarbeiten", erklärt Linka. Bereits seit acht Jahren funktioniere das Konzept sehr gut. Mittlerweile sei man schon bei dem dritten bilingualen Durchgang angekommen, erzählt Linka.

Die Entscheidung, bilingual unterrichtet zu werden, treffen die Schüler selbst, indem sie sich für die bilinguale Klasse anmelden. "Wir führen mit den Viertklässlern und ihren Eltern Gespräche, bevor sie zu uns kommen, und schauen, ob sie geeignet wären für den bilingualen Unterricht." Um geeignet zu sein, müssen die Schüler vor allem Spaß an der englischen Sprache haben und auch gerne in die Schule gehen. Diese Motivation ist später auch im Unterricht deutlich spürbar. "Das sind überwiegend engagierte Schüler, die Spaß am Lernen haben, deshalb kommen sie mit dem Stoff auch gut durch", benennt Pieck einen von mehreren Gründen für das Gelingen des Konzeptes.

So gut wie jetzt hätte es allerdings nicht immer funktioniert, blickt Linka zurück. "Anfangs war kaum Material da, weil die Verlage einfach noch nicht so weit waren. Dann mussten wir vieles umschreiben und vor allem an das Niveau der Fünfklässler anpassen." Mittlerweile hätte sich das geändert: Laut Linka würden immer mehr Schulbuchverlage nachziehen und ihre Schulbücher auch auf Englisch publizieren.

Nicht zuletzt ist die Teilnahme am bilingualen Unterricht auch im Zeugnis vermerkt und kann somit ein Türöffner für das spätere Berufsleben sein. "Auch ohne Abitur braucht man in vielen Berufen Englisch. Heutzutage sowieso. Da muss nur mal ein englischer Kunde anrufen und schon ist man gezwungen, schnell auf Englisch umzustellen", schildert Linka die Notwendigkeit, die englische Sprache zu beherrschen. Allerdings darf diese den Unterricht auch nicht dominieren. "Man sollte die Schüler nicht mit Fachbegriffen bombardieren", weiß Linka. "Wir versuchen einfach, immer alle Schüler abzuholen." Und das scheint, laut dem Feedback der Schüler, bisher gut zu gelingen.